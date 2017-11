UTA a început să „respire”, după două victorii consecutive în campionat. Antrenorul Cristi Todea spune că se doresc noi succese, deoarece situaţia din clasament nu poate mulţumi.

Presiunea şi victoriile

Sâmbătă, la ora 11, la Şiria, UTA dă piept cu Luceafărul Oradea. Antrenorul Cristi Todea a vorbit despre importanţa acestui joc şi nu numai.

„Ne aşteaptă un meci greu, contra unei echipe care este în revenire de formă, tocmai a bătut Olimpia Satu Mare, după ce a fost condusă. Mai mult, cu o etapă înainte, a făcut un joc bun la Călăraşi, unde a pierdut greu, în prelungiri. Luceafărul are jucători tineri, dar interesanţi, iar dacă îi laşi să joace e periculos pentru adversar. E o partidă foarte importantă pentru noi, deoarece situaţia din clasament nu ne mulţumeşte. Vrem să legăm cât mai multe victorii, pentru a ajunge cât mai sus în clasament. Nu vreau să discut despre prime de joc, consider că e de bucătărie internă acest lucru. Cred că importantă este evoluţia noastră, avem nevoie de puncte. Dacă mă întrebaţi, e clar că ne convine faptul că am reuşit să batem cele două meciuri din campionat şi să ne apropiem prima de 1500 de lei, mai ales că salariile sunt blocate. Dar, e de datoria noastră să le deblocăm cât mai repede. La UTA e nevoie de presiune, deoarece când eşti aici trebuie să câştigi. Dacă nu în fiecare săptămână, măcar la două. Aşa era şi pe timpul când evoluam eu la Arad” – a declarat Cristi Todea.

Îi aşteaptă pe fani

Tehnicianul UTA-ei îi aşteaptă pe fani lângă echipă, deşi ştie că sunt supăraţi. „Nu am primit niciun semnal săptămâna aceasta, dar au dreptate să fie supăraţi. Sigur, îi vrem alături de noi, iar dacă vor fi, cu atât mai mult dorim să-i facem fericiţi” – a mai spus Todea.

Încă e supărat

Todea nu a uitat înfrângerea din Cupă, de la Afumaţi. „Sunt şi acum foarte supărat pentru ceea ce s-a întâmplat în acel meci. Cred că şi jucătorii. Îmi plăcea să jucăm cu Craiova, acasă, avea loc o nouă emulaţie, era un bun prilej să ne mai spălăm din păcate” – a conchis Todea.