Lădița verde: povestea tinerilor care livrează legume

Pe Adriana și Andrei i-am cunoscut prin intermediul paginii lor de facebook – Lădița verde. Ne-a atras atenția modul inedit în care doi tineri au ales să dezvolte o afacere, să investească timp și resurse pentru a veni în întâmpinarea arădenilor cu legume de cea mai bună calitate. Așadar, în continuare vă prezentăm povestea unei farmaciste și a unui IT-ist, ambii din Arad, care livrează lădițe cu legume arădenilor.

Cine sunt Adriana și Andrei?

„Suntem un cuplu din Arad, ambii în vârstă de 27 de ani. După absolvirea facultății de Farmacie, respectiv I.T., și câteva încercări de joburi în diferite domenii, aveam gânduri destul de serioase de a părăsi țara. Ideea ne-a venit în iarna dintre 2016-2017 în momentul în care ne gândeam ce vom face la reîntoarcerea în țară, deoarece nu aveam de gând să părăsim țara definitiv. Sătui de societatea modernă și monotonia vieții de corporatist, am luat hotărârea să renunțăm la tot și să ne investim timpul și resursele în casa moștenită de la bunici și într-un nou stil de viață: mai simplu, mai liniștit și mult mai sănătos atât din punct de vedere psihic, cât și fizic”, ne-au mărturisit cei doi tineri.

Susținuți de familie

Adriana și Andrei au fost susținuți, încă din prima clipă, de familie și prieteni. Așadar, în urmă cu un an, cei doi arădeni au decis să își încerce șansele în legumicultură și să promoveze mâncarea sănătoasă. Și pentru că atunci când vine vorba de a dezvolta o afacere în domeniul alimentației sănătoase, trebuie să o și promovezi, cei doi tineri au început să fie ei primii care fac pasul spre schimbare. „Ceea ce facem noi nu este neapărat un business, este un stil de viață. Nu ne dorim să ajungem o companie mare pentru simplu motiv că nu ne-ar mai rămâne timp pentru lucrurile cu adevărat importante. Acesta ar fi și motivul pentru care ne dorim ca această afacere să rămână una de familie”, a mai spus Adriana.

Investiții de început

În acest moment cei doi tineri lucrează două grădini din Macea și un teren în câmp, fiind ajutați de familie și prieteni. Pentru a putea demara această mică afacere de familie, tinerii și-au investit toate resursele financiare, mai ales în reabilitarea locuinței din proximitatea grădinilor. „Anul 2017 a fost un an destul de dificil în care noi, cât și familiile noastre am investit tot timpul în punerea bazei acestui stil de viață și asigurarea unei surse de venit sustenabil. Am reușit ca prin intermediul prietenilor să ne promovăm, să ne creăm un logo, o imagine și să ne facem cunoscuți printre arădeni. Bineînțeles, nu am fi putut reuși fără comunitatea noastră de clienți care ne-au susținut de la început și au venit cu aprecieri și gânduri bune”, punctează Andrei.

Lădița cu legume

Practic, cei doi tineri au venit cu un concept nou pe piața arădeană. Ei livrează, la comandă, lădițe cu legume de sezon, legume pe care le cultivă în grădinile din Macea, într-un mod cât mai biologic posibil. Clienții lor sunt arădenii care fie nu au cum să ajungă să cumpere legume de la producătorii locali, fie doresc să le fie livrate legumele direct la domiciliu, fie nu mai au încredere în comercianții din piețele arădene sau în produsele din magazine.

Și se pare că ideea lor a fost primită cu brațele deschise de arădeni. Săptămânal, cei doi tineri livrează legume proaspete pentru aproximativ 25 de familii.

Profit mai mic

În acest moment, tinerii arădeni au dezvoltat această afacere ca o întreprindere individuală. „Dacă ar fi să plătim angajați, salarii, impozite ca pentru un SRL cu siguranță nu am reuși să rezistăm. Profitul este unul mic, nu putem spune că ne asigurăm un venit comparabil cu un salariu «de oraș», dar sperăm că peste câțiva ani vom putea ajunge la un nivel de trai decent, făcând ceea ce ne place”, au mai spus cei doi tineri.

Casetă: Comenzi online

Pe cei doi tineri îi puteți găsi pe pagina „Lădița verde” de pe Facebook – https://www.facebook.com/laditaverde/. Aici sunt promovate lădițele cu legume pe care Adriana și Andrei le pregătesc pentru livrare, se pot face comenzi și se pot lăsa recenzii. Și comentariile arădenilor care au gustat din legumele lor confirmă că Adriana și Andrei au livrat produse de calitate: „Legume proaspete din grădină, crescute cu dragoste. Ce poți să-ți dorești mai mult? Nici nu mai știu de când nu am mai mâncat legume adevărate”, spune unul dintre arădeni.

