Lalașinț: „Nici apă de băut nu avem”. Grădinile oamenilor, distruse

Chiar dacă pompierii sunt în satul Lalașinț de la primele ore ale dimineții, apa băltește în continuare în grădinile și curțile oamenilor. Din fericire, casele au scăpat, momentan, de inundații. Culturile multora dintre săteni sunt compromise, însă. Oameni bătrâni, „betegi”, după cum o spun chiar ei, și lipsiți de speranță. „Toată noaptea a plouat și ne-a inundat toată grădina, toată curtea. Nu mai avem nimic. Nu mai avem apă de băut, nici să ne facem mâncare, nici să spălăm vasele. Vai de capul nostru”, spune o locuitoare a satului Lalașinț, inundat după ploile de azi-noapte.

„Numai «Doamne Doamne» de sus vine și ne-ntreabă”

Animalele au scăpat de potop, pentru că oamenii au avut prezență de spirit. Au mai trecut prin inundații. În fiecare an vine apa de pe dealuri, iar locuitorii…s-au obișnuit. Știu ce au de făcut. „Animalele le-am pus la adăpost, dar recolta-i toată sub ape, am pierdut tot. Anul trecut a mai fost așa de două ori. Nu vine nimeni să vadă de noi, voi ați fost primi care ați venit să vedeți ce-i aici. Voi și pompierii”, spune o altă localnică, în timp ce un bărbat adaugă că „autoritățile n-or venit să ne-ntrebe nimic. Numai «Doamne Doamne» de sus vine și ne-ntreabă”

Cu ajutorul lui Dumnezeu… și al pompierilor

Gabriel Faur, primarul comunei Bârzava, de care aparține și satul Lalașinț, ne-a spus că „N-a trecut niciun an de zile și iar ne-au lovit inundațiile. Pârâul din Lalașinț n-a mai putut prelua apa venită de pe deal și s-a revăsat pe străzi și prin curțile oamenilor. Avem în jur de 30 de gospodării inundate și vreo trei kilometri de drum afectat. Avem detașamentul de pompieri din Bârzava, grupa de la Birchiș și pompierii din Arad, care au venit cu echipament pentru evacuarea apei și cu o barcă, în caz că va fi nevoie să evacueze pe cineva. Unele gospodării au scăpat de apă, cu ajutorul lui Dumnezeu și al pompierilor. Cea mai mare problemă e cu un pod pe care l-a spart apa. Acum așteptăm să putem interveni, că e urgent”.

Tot ce se mai aude pe străzile Lalașințului este zgomotul motopompelor aduse de pompieri în sprijinul sătenilor. Aceștia au intervenit cu două motopompe transportabile, două motopompe remorcabile, un modul de pompare de capacitate mărită, dar și cu mai mulți ofițeri și subofițeri. „Anul trecut în iunie o fost iară o ploaie torențială și ne-o intrat apa în casă, avea un metru. Acum tot așa, a plouat azi-noapte și-a început să vină azi dimineață de pe dealuri. Deja au dus pompierii a doua motopompă să scoată apa, dar tot mai multă vine”, spune unul dintre localnicii căruia apa i-a distrus grădina.

Până nu se vor lua măsurile necesare, sătenii din Lalașinț vor sta cu frica în sân că apa le va intra în curți după fiecare ploaie torențială. Iar cum prognozele meteo nu par a anunța vreme mai bună, aceștia sunt pregătiți de ce-i mai rău. Conform celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad, în satul din comuna Bârzava au rămas, la ora 19:30, doar pompierii din cadrul Gărzii nr.1 de intervenție Bârzava, cu un modul de pompare de mare capacitate.