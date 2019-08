Lansare de carte la Biblioteca Județeană

De la ora 18, miercuri, sala Astra a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” va fi gazda lansării cărții „Consemnări”, lucrare scrisă de protopop stavrofor Petru Bejan și Corina Bejan Vașca. „În editare am respectat programatic scrierea autorului, exprimarea, vocabularul, cu minime intervenții, conform normelor actuale ale limbii române“, precizează Corina Bejan Vașca. În luna noiembrie 1965, preotul Petru Bejan spunea: „Ori pe unde am fost ca și în toate împrejurările vieții am fost stăpânit de duhul păcii, al colaborării și ajutorării oamenilor. N-am manifestat niciodată atitudini de discriminare de credință, de limbă sau naționalitate. Față de toți am avut aceeași atitudine de apropiere“. Cartea va fi prezentată de către prof. univ. dr. Marius Grec.