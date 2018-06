Lansare de carte la Universitatea „Aurel Vlaicu”

Evenimentul va avea loc începând cu ora 12, în Sala Festivă (sala nr. 13, parter), a Universității „Aurel Vlaicu”, din clădirea de pe Bulevardul Revoluției, numărul 77. Tot atunci va fi lansată și varianta în limba engleză a volumului, „Origin – the novel of a dead world”.

„Am citit Codul lui Da Vinci – Romanul antibiblic și am avut încă o dată confirmarea crezului că talentul nu este singurul lucru care contează când scrii. Cuvântul poate clădi sau poate ucid, cum și talentul poate fi de partea binelui sau de cea a răului.

Dan Brown, din păcate, și-a pus talentul la bătaie, nu pentru a clădi ci pentrua dărâma o credință de mii de ani mânat, cred eu, de dorința de senzațional, de succes de marketing, într-o lume care se pare că și-a pierdut busola și se îndreaptîă spre o prăpastie într-o veselie oarbă.

Cartea doameni Voichița Tulcan Macovei este un semnal de alarmă, pentru cine mai încearcă să priceapă în ce lume trăiește și sper să nu fie ultimul”, spune Dragoș Ceahoreanu în descrierea cărții, de pe coperta IV.

Născută la Arad, Voichița Tulcan Macovei este profesor de Limba și literatura română, cu Master în Teologie. A publicat în ultimii ani șase cărți. Cea mai recentă, cea care va fi lansată joi, a apărut la Editura și Tipografia Multimedia International.