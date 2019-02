Lansarea de gală a noului film al lui Liam Neeson, anulată, după dezvăluirile unor gânduri personale

Premiera de gală fusese programată marţi seară, la New York, însă a fost anulată.

Reprezentanţii studioului Lionsgate, producătorul filmului, au refuzat să comenteze privind acest subiect, însă o sursă a declarat pentru Reuters că un eveniment de gală în aceste circumstanţe ar fi nepotrivit.

Filmul “Cold Pursuit”, de Hans Petter Moland, în care Neeson joacă rolul unui bărbat ce vrea să se răzbune pe asasinii fiului său, va fi lansat, totuşi, în cinematografele din SUA.

Actorul a declarat, într-un interviu publicat luni de cotidianul britanic The Independent, că, în urmă cu 40 de ani, a fost o perioadă în care a mers pe străzi înarmat cu o bâtă specială aşteptând să omoare pe cineva ca să răzbune trauma cuiva apropiat, o femeie care a fost violată de un bărbat de culoare.

Declaraţiile sale au stârnit un val de critici acerbe, actorul fiind acuzat de rasism.

În ediţia de marţi dimineaţă a emisiunii “Good Morning America” de pe postul ABC, Neeson a revenit asupra afirmaţiilor sale şi a declarat că nu este rasist.

“Nu mai simţisem până atunci această nevoie primară de a mă dezlănţui şi am întrebat-o (pe prietenă, n.r.) «o cunoşti pe această persoană, era un bărbat?». Nu. «Rasa?». A spus că era un bărbat de culoare”, a povestit actorul în interviu. “Am bătut în sus şi în jos străzile cu o bâtă la mine, în speranţa că o să se ia de mine cineva. Îmi e ruşine să spun, am făcut asta vreme de o săptămână, în speranţa că «un nenorocit de negru» o să iasă dintr-o cârciumă şi o să se ia de mine, ştii? Ca să am de ce să-l omor”, a mai spus actorul în interviu.

“Înţeleg nevoia de răzbunare, dar nu duce decât la şi mai multă răzbunare, la şi mai multe crime, şi mai multe crime”, a adăugat acesta pentru The Independent.

Totuşi, Neeson a declarat, marţi, pentru ABC că ar fi reacţionat la fel dacă ar fi fost vorba despre un irlandez, scoţian, britanic sau lituanian. “Încercam să apăr onoarea cuiva, să o apăr pe draga mea prietenă în acest groaznic mod medieval”, a explicat Neeson pentru ABC.

Actorul, în vârstă de 66 de ani, a explicat că a şi apelat la ajutor specializat pentru a trece peste traumă.

