Lars von Trier, actor secundar într-un film independent

Filmul este regizat de actorul şi regizorul danez Aske Bang, nominalizat la Oscar în 2017 pentru un scurtmetraj. Filmările vor începe în luna martie, iar echipa de producţie a lansat o campanie pe platforma de finanţare participativă Kickstarter pentru a completa sumele necesare pentru realizarea producţiei.

În “Welcome To The Moon”, Lars von Trier, care a şocat spectatorii de la Cannes 2018 cu foarte violentul “The House that Jack Built”, un film despre epopeea sângeroasă a unui criminal în serie, va avea o scurtă apariţie pe ecran, au precizat producătorii într-un comunicat.