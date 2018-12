Lavinia Ichim, gata de Top Model of the World

A plecat din Arad spre Bucureşti şi apoi a luat avionul spre Hurghada, Egipt. Scopul călătoriei: participarea la cea de-a 25-a ediţie a concursului internațional de frumusețe Top Model of the World 2018. Arădeanca Lavinia Ichim e unica reprezentantă a României la această competiţie.

„Pentru mine este o oportunitate foarte importantă şi mă bucur că am fost aleasă să reprezint țara la acest concurs. Înainte să merg la primul meu concurs internațional, îmi doream să particip la Top Model of the World. Sper să fac Romania mândră şi să vin cu premiul cel mare” – a declarat pentru Jurnal arădean/ Aradon, Lavinia Ichim.

Zilele acestea, frumoasa arădeancă se află la Sunrise Resort & Cruise şi Meraki Resort, unde – alături de celelalte 40 de concurente din întreaga lume – este observată şi notată de specialişti. Concursul propriu zis va avea loc pe 15 decembrie şi va avea următoarele probe: rochie de seară, rochie albă tip cocktail, rochie de fantezie (unde Lavinia Ichim va purta o ţinută formată din tricolor accesorizată cu o capă lungă de câțiva metri, tot cu tricolorul, ca simbol al Centenarului) şi costum de baie.

„Ţinutele pe care le voi purta în cele douăsprezece zile de concurs sunt semnate de Oana Şeran, Cozacone Woman, Arina Varga, Atelier Mirabel, accesorizate de OptiVog, Jamais by Rada Ureche, YouBoutique, Anileda şi Dima Brand Store. De înfăţişarea mea au avut grijă ArtistryStudio, Evlyne Bio Spa, DeeLashes, Rumix Dental. Mulţumesc pentru sprijin Ella Icon, echipei InfoFashionRomania şi tuturor persoanelor care m-au sprijinit şi au încredere deplină în mine” – conchide Lavinia Ichim.