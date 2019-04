Lazăr, condamnat pentru evaziune

După ani întregi de anchete, expertize şi înfăţişări, procesul în care omul de afaceri arădean Viorel Lazăr a ajuns la final. La primul final, ţinând cont de faptul că Tribunalul Arad este prima instanţă. Aşadar, după ce au analizat probele procurorilor, judecătorii au decis să îl condamne pe Lazăr la patru ani de închisoare cu executare, acesta fiind găsit vinovat de evaziune fiscală. „Constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpatul Lazăr Viorel este Noul Cod penal. Condamnă pe inculpatul Lazăr Viorel, fără antecedente penale, la patru ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, în regim de detenţie”, se arată în soluţia pe scurt a instanţei din Arad. Judecătorii au decis ca Lazăr să plătească şi sume uriaşe despre care anchetatorii au considerat că au fost create drept prejudiciu. Decizia Tribunalului Arad poate fi atacată la Curtea de Apel Timişoara.

„Admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă ANAF – DGRFP Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad şi, în consecinţă, obligă inculpatul Lazăr Viorel, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Lazăr & Sohne SRL Arad, să plătească părţii civile suma de 21.227.712 lei cu accesorii fiscale aferente, cu titlu de despăgubiri civile. Obligă inculpatul Lazăr Viorel, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC L&A Fleisch SRL, prin lichidator judiciar Expert SPRL Arad, să plătească părţii civile suma de 14.823.899 lei cu accesorii fiscale aferente, cu titlu de despăgubiri civile”, se mai arată în sentinţă.

Pentru a fi siguri că Finanţele îşi vor recupera banii, judecătorii au mai decis să menţină sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Lazăr Viorel şi părţilor responsabile civilmente SC Lazăr & Sohne SRL Arad şi SC L&A Fleisch SRL Arad, până la concurenţa sumei de 36.094.158 lei. Drept urmare, au rămas sub sechestru casa lui Lazăr de la Păuliş, un autoturism Mercedes, clădirile şi halele de producţie ale omului de afaceri din Arad, terenuri din Chişineu Criş şi din Vladimirescu aparţinând omului de afaceri, dar şi întreaga linie de procesare şi de producţie a produselor din carne şi mezeluri de la fabrica lui Lazăr aflată pe Calea 6 Vânători. Mai mult, TIR-uri, camioane, microbuze şi autoturisme, toate aparţinând societăţii Lazăr & Sohne, au fost puse sub sechestru.

Susţine că e nevinovat

Omul de afaceri Viorel Lazăr a dezbătut de multe ori subiectul acestui proces şi, de fiecare dată, a susţinut că este nevinovat. Acesta a fost acuzat că nu a plătit, în România, taxele şi impozitele aferente pentru muncitorii care, prin firma lui, lucrau în Germania. De fiecare dată, Lazăr a spus că el nu are nicio datorie la statul român, în condiţiile în care îşi plătea impozitele la zi în Germania. Mai mult, până la acest dosar, omul de afaceri a fost cercetat în altele două care, în final, au fost clasate. „Dosarul în care am fost trimis în judecată este aproximativ identic cu aceste dosare în care nu am fost trimis în judecată pentru motivul că infracţiunea şi prejudiciul nu există. Exact aceleaşi probe au fost administrate în toate dosarele. Unul a ajuns în instanţă, alte două nu. Reiterez faptul că nu am comis nicio evaziune fiscală şi că am plătit taxe şi impozite în Germania, acolo unde se află sediul permanent al societăţii pe care o administrez”, ne-a declarat omul de afaceri în urmă cu câteva luni.

Nu e definitivă

După cum am precizat deja, sentinţa Tribunalului Arad nu este definitivă. Ea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Timişoara. În final, judecătorii de acolo vor decide soarta omului de afaceri Viorel Lazăr.