Lectie de frumusete: cum sa te machiezi in functie de jobul pe care il ai

E drept ca trebuie sa fii mereu aranjata ca femeie, insa e important sa iti adaptezi machiajul in functie de locul in care te afli, astfel incat sa faci o impresie excelenta atat in fata colegilor, cat si a sefilor. Daca vrei sa stii cum trebuie sa te machiezi corect, iata cateva sugestii pe care merita sa le incerci in functie de jobul pe care il ai!

ProfesoaraIn mediul academic, un machiaj simplu este cea mai buna carte de vizita. Nu spune nimeni ca nu trebuie sa te aranjezi, insa ai grija sa nu depasesti limita si sa nu exagerezi cu produsele, intrucat reprezinti un model pentru elevi si acestia pot fi influentati foarte usor. Rutina ta de ingrijire ar trebui sa contina fond de ten in nuanta pielii, o tusa de fard de obraz de culoare roz pal, o pudra matifianta, un fard de pleoape in nuanta nude, putin rimel si un luciu de buze sau un ruj in nuanta de roz trandafiriu.

Organizator de evenimente

Job-ul de organizator de evenimente presupune multa munca si mobilitate, intrucat trebuie sa fii intotdeauna intr-un anumit loc pentru a organiza in detaliu o nunta, o petrecere sau orice alt eveniment de anvergura. Iar pentru ca totul trebuie sa fie sub control, cu siguranta si machiajul trebuie sa arate impecabil, intrucat intri in contact cu oameni zilnic si trebuie sa ai un aspect placut. In privinta machiajului, axeaza-te pe un ruj rosu intens combinat cu un fard de pleoape nude-auriu, usor sidefat, un fond de ten cu acoperire mare si o pudra care sa impiedice tenul sa devina lucios. E suficient sa aplici putin rimel pe genele superioare si sa ai mereu rujul in geanta pentru a-ti retusa machiajul la nevoie.

Model

In meseria de model, aspectul fizic este primordial, caci datorita modului in care arati te poti face remarcata in randul fanilor. De regula, daca esti model trebuie sa te machiezi in functie de programul din agenda pe care il ai in ziua respectiva.

Spre exemplu, daca ai un pictorial, machiajul tau trebuie sa corespunda tematicii. Sunt situatii in care va trebui sa ai un machiaj elaborat, in culori mai stridente, realizat doar de make-up artisti profesionisti, care te vor face sa arati ca o zeita. Ca model, trebuie sa fii mereu aranjata si seducatoare, prin urmare nu ezita sa iti machiezi atat buzele, cat si ochii, exact ca in cazul unui machiaj de seara. De asemenea, e indicat sa folosesti gene false sau extensii de gene pentru a fi sigura ca vei avea o privire intensa si patrunzatoare. Desigur, vor exista si momente in care va trebui sa mizezi pe farmecul personal si pe frumusetea naturala pentru a cuceri si a avea si mai multa notorietate, asa ca un machiaj in nuante de nude si roz pudra va fi perfect. Iar pentru ca cele mai seducatoare sunt buzele, ai grija intotdeauna de ele si contureaza-le pentru a le spori senzualitatea.

