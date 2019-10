Legea SMURD, înapoi în Parlament

BUCUREȘTI. Veste nu tocmai bună pentru Nădlac și Vinga, de la Palatul Cotroceni. Proiectul de lege prin care personalul SMURD era preluat de către ISU, fiind în acest moment în subordinea administrației locale, a fost întors în Parlament tocmai de către președinte. Inițiat și susținut de președintele ALDE Arad, Eusebiu Pistru, proiectul a trecut de voturile din Parlament, însă – ajuns pe masa Președintelui spre a fi promulgat – a fost respins. Potrivit datelor furnizate de Mediafax, președintele Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului, pentru reexaminare, legea privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD, criticând o serie de neclarități.

„Deși legea menționată are ca scop instituirea unor măsuri de natură să rezolve problemele cu care se confruntă autoritățile administrației publice în finanțarea activității de acordare a primului-ajutor, o serie de dispoziții ale acesteia – ce vizează atât funcționalitatea în sine a Programului, cât și statutul personalului preluat – prin neclaritatea sau impredictibilitatea acestora pot conduce la compromiterea scopului urmărit de legiuitor, motiv pentru care se impune reexaminarea actului normativ de către Parlament”, se arată în cererea de reexaminare.

Potrivit art. 8, dispozițiile legii supuse reexaminării acesteia se aplică în program-pilot pentru o durată de cel mult un an de la data intrării în vigoare a acesteia. „Instituirea prin lege a unui termen maxim în interiorul căruia programul se va desfășura implică, în mod logic, și concluzia că acest program ar putea dura și mai puțin de un an. Or, legea nu prevede nici autoritatea competentă să decidă încetarea programului anterior împlinirii termenului de un an și nu stabilește nici care sunt efectele încetării acestui program. Față de această redactare, considerăm că dispozițiile art. 8 sunt neclare, durata programului fiind, în esență, una incertă”, se mai arată în documentul Președinției.

Legea supusă reexaminării prevede schimbarea statutului juridic al personalului cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD și dobândirea de către acesta a unui nou statut, respectiv acela de cadru militar subofițer/soldat profesionist militar.

Poziția lui Pistru

Contactat de Jurnal arădean/aradon.ro, deputatul Eusebiu Pistru, președinte ALDE Arad, a punctat: „Aștept să văd motivarea deciziei luate de președinte și să analizăm în Parlament ce poziție vom adopta. Trebuie să fie foarte clar, însă, în timp ce legea se tot amână cetățenii au de suferit”.