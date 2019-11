Lenovo IdeaPad: un laptop cu un raport calitate-preț foarte bun

Lenovo IdeaPad se situează pe aceeași treaptă cu Acer Aspire, Toshiba Satellite, HP Pavilion sau Dell Inspiron sau XPS. Primele laptop-uri IdeaPad au fost lansate în 2008, iar acestea au fost primele trei modele: Y710, Y510 și U110. Ideea era ca aceste laptop-uri să fie destinate publicului de larg consumși să nu fie, ca și ThinkPad de exemplu, orientate spre business. Principalele funcții ale primelor Lenovo IdeaPad au fost recunoaștere facială VeriFace, ecranele largi fără ramă și sitemele de sunet Dolby.

Printre cele mai bune laptop-uri Lenovo IdeaPad este și IdeaPad 730S. Acest laptop vine cu un procesor Intel Core i5, 8 sau 16 GB de memorie RAM, 256 GB memorie internă și un display de 13 inch. Este perfect pentru cei ce călătoresc mult și au nevoie de un laptop ușor și practic pe care să îl poată trasporta cu ușurință. Prețul este unul mic, dar finisajele materialelor din care este fabricat nu lasă să se vadă acest lucru. Are boxe bune și se descurcă destul de bine din punct de vedere al performanței.

Lenovo IdeaPad 530S este un alt laptop foarte bun, mai ales pentru studenți. Vine dotat cu procesor Intel Core i5, 8 GB de memorie RAM, 256 GB memorie internă și un display de 15.6 inch. Are un ecran fără ramă, un design elegant și este ușor și practic de trasportat.

Lenovo IdeaPad 510 este adiție foarte bună a familiei IdeaPad. Vine cu un proceosr Intel Core i7, cu 8 GB memorie RAM DDR4, 1 TB hard drive și o placă video Nvidia GeForce 940MX. Toate aceste componente se vor asigura că programele tale rulează perfect, fără să îtâmpini vreo dificultate. Este puțin mai greu, cântărind undeva la 2 kilograme.

Un laptop Lenovo IdeaPad pentru o persoană ce se bazează pe un anumit buget ar fi IdeaPad320. Are un procesor AMD A12-9720P quad-core, 8 GB de memorie RAM DDR4 și 256 GB SSD. Are un display de 15.6 inch HD și are o placă video Radeon R7 GPU care te va lăsa să te joci fără probleme toate jocurile tale preferate.

Laptop-urile de la Lenovo sunt avantajoase ca și preț, au un design deosebit și specificații foarte bune, făcând raportul calitate-preț unul peste care să nu putem să trecem cu vederea prea ușor. Fie că optăm pentru un Lenovo IdeaPad sau pentru un Lenovo Yoga sau ThinkPad, aceste laptop-uri răspund cu lejeritate oricăror tipuri de nevoi. Puteți vizualiza pe site-ul eMAG o varietate de oferte și produse din

gama Lenovo și vă puteți alege astfel noul laptop. Cu siguranță veți găsi un device potrivit activităților dumneavoastră.