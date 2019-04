„Leoaicele” își joacă viitorul

Un meci cât un campionat, o partidă care îl răscolește pe Pavel Piroș. Echipa sa de fete este în fața unui meci care poate însemna promovarea în elita fotbalului feminin românesc.

Sâmbătă, de la ora 11, pe „Șega”, „Piroș Security” întâlnește Luceafărul Filiași. În acest moment, trupa antrenată de Gheorghe Cameniță se află în funtea clasamentului, la trei lungimi față de principala contracandidată, așa că o izbândă ar fi decisivă.

„Ne așteaptă un meci foarte, foarte important, pentru ceea ce ne-am propus în acest an. E un joc care pe care, o victorie asigurându-ne promovarea în prima ligă. Am asigurat toate condițiile pentru a se face performanță la Arad în fotbalul feminin, am făcut și foarte multe achiziții, iar sâmbătă sper să ne putem bucura pentru faptul că Aradul se va putea bate cu toate echipele și orașele mari din țară. Pentru mine ar fi a patra promovare, sunt mândru de asemenea performanță, toată lumea și-ar dori așa ceva în palmares. O să continui să fac performanță, indiferent din ce funcție, așa că nu ne vom opri aici. Vrem să aducem la Arad echipe mari din fotbal, vrem să ajungem în Champions League. Vă spun că nu e imposibil, trebuie doar seriozitate, logistică și un management bun, în așa fel încât să te bați așa cum s-a bătut Clujul, cu forțele Europei. Nu suntem noi mai fraieri ca alții” – spune Pavel Piroș, președintele clubului.