Leșurile unor cai au fost abandonate pe câmp, între Sînicolau Mic și Fântânele

Autoritățile arădene – Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad și Poliția Arad – au fost sesizate joi dimineața despre descoperirea macabră. În urma verificărilor efectuate s-a reușit identificarea proprietarilor cailor, ajungându-se la concluzia că cei trei cai nu sunt din Arad, ci din județul Dolj. Se pare că animalele ar fi fost transportate ilegal deoarece Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Animalelor Arad nu a fost înștiințată despre acest transport, așa cum prevede legea. Posibil că cei trei cai s-ar fi asfixiat în timpul transportului. Când și-au dat seama că au murit, cei care au efectuat transportul i-au abandonat pe câmp, la ieșirea din cartierul Sînicolau Mic înspre Fântânele. Fapta a avut loc în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie.

„Leșurile cailor au fost identificate la fosta cărămidărie de la ieșire din cartierul Sînicolau Mic către Fântânele. Am contactat o firmă de ecarisaj care va merge urgent să ridice leșurile. Caii nu sunt din Arad, i-am identificat conform cu microcipul pe care îl aveau. Sunt din județul Dolj și am identificat și stăpânii lor. Cel mai probabil vorbim de un transport ilegal, vom înainta dosarul organelor de cercetare. Posibil să fi fost încărcate prea multe animale în transport și să se fi asfixiat. Din primele cercetări se pare că animalele au fost abandonate pe câmp în noaptea de miercuri spre joi, 31 octombrie – 1 noiembrie. Vom solicita, de asemenea, o cerere către autoritățile din Dolj pentru a vedea cum au fost transportate aceste animale, întrucât pentru a face transferul de animale între două județe trebuie alocat un număr de transfer. Noi nu am primit nicio cerere cum că cineva ar vrea să transporte cai în Arad. Întrucât nu există suspiciune de vreo boală, nu vom face analize suplimentare animalelor”, a declarat dr. Viorel Agud, director Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad, pentru Jurnal arădean/aradon.