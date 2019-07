Lezeu, ultima lovitură dată de Unirea Sântana

Luni, la reunirea lotului, au fost prezenți nu mai puțin de 24 de jucători, noutățile „sărind în ochi”. În primul rând, e vorba de fostul jucător al Crișului, Casian Maghici, dar și de fostul portar al pecicanilor, Florin Rusu. Alături de ei au fost transferați Băd și Gherghel de la Victoria Zăbrani. Dar, ultima lovitură a fost dată chiar azi, când președintele clubului Unirea Sântana, Marius Bătrân a obținut semnătura lui Alex. Lezeu, juniorul UTA-ei care a evoluat ultima dată la Crișul Ch. Criș. Așadar, încă de pe acum avem o favorită certă la câștigarea campionatului.

„Am încercat să aducem jucători cu experiență, atât de la nivelul ligii a III-a, cât și a IV-a. După transferul celor patru, am obținut și împrumutul lui Alex. Lezeu, de la UTA, pentru un an, cu drept de prelungire. Ne mai gândim la doi-trei jucători cu experiență, cu care să ne completăm lotul. Dintre jucătorii noștri cu contract nu a plecat nimeni, poate doar la capitolul portari o să facem o selecție și o să împrumutăm din ei, deoarece avem patru în lot. Vom ținti sus, ca de obicei, la primele locuri, iar de aceea avem nevoie de jucători valoroși, liniște la echipă și un antrenor capabil, de aceea am decis să continuăm cu Dan Cuedan. Sperăm să nu mai repetăm greșelile de anul trecut, de aceea am adus jucători de valoare, aici având sprijinul necondiționat al domnului primar Daniel Tomuța și al președintelui Consiliului de Administrație al clubului, Cătălin Puia” – ne-a declarat Marius Bătrân.