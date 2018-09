Li s-a respins cererea de semaforizare de pe Maniu

În urmă cu trei luni tinerii din ALDE arad s-au organizat și au strâns semnături pentru a solicita semaforizarea trecerii pentru pietoni de pe Calea Iuluu Maniu, date fiind accidentele mortale din zonă.

TDLE Arad a depus o cerere la Biroul Rutier Arad prin care au solicitat de urgență semaforizarea trecerii pentru pietoni, printre motivele invocate de TLDE Arad regăsindu-se amplasamentul Liceului Național de Informatică Iuliu Maniu și implicit expunerea elevilor la riscul de a fi accidentați, dar și disconfortul creat atât locatarilor din zonă cât și pagubele materiale produse autoturismelor din cauza benzilor de rezonanță montate pe carosabil pe ambele sensuri de mers.

„Am primit un răspuns prompt din partea celor de la Poliția Rutieră, însă nu este răspunsul pe care îl așteptam. Punctul de vedere al celor de la Poliție este obiectiv și ne asigură că momentan nu este necesară instalarea de semafoare la acea trecere pentru pietoni deoarece benzile de rezonanță și filtrele periodice organizate de Poliția Rutieră în vederea sancționării conducătorilor auto care nu acordă prioritate pietonilor sunt suficiente.Pe scurt cererea a fost respinsă.

Vom demonstra cu probe că montarea benzilor de rezonanță nu sunt varianta optimă pentru stoparea accidentelor și deasemenea vom demonstra că nici locatarii blocurilor din vecinătatea trecerii pentru pietoni și nici conducătorii auto nu sunt mulțumiți de montarea acestora.

Am discutat la ultima ședință a Biroului Politic TLDE Arad și am încercat sa găsim răspunsuri la întrebarea «De ce nu se vrea montarea unui semafor acolo?». Singura variantă plauzibilă ar fi că s-ar putea produce un eventual blocaj la orele de vârf din pricina faptului că în mai puțin de 1200 m ar fi trei semafoare, însă cred că organizarea și deplasarea unor echipaje de Politie care să dirijeze circulația la fața locului ar fluidiza traficul și chiar dacă nu ar fi așa consider și prefer aglomerația în schimbul evitării unor accidente de orice fel. Nu cedăm, vom face tot posibilul pentru a stopa producerea de accidente la acea trecere pentru pietoni”, a declarat Ucu Dima, președintele TLDE Arad.