Liberalii adună mii de semnături

Organizația PNL Municipiul Arad este în plin proces de strângere de semnături pentru susținerea candidaturii președintelui Klaus Iohannis. Ținta PNL este să strângă, doar din municipiu, nu mai puțin de 30 de mii de semnături, ceea ce nu pare imposibil dată fiind mobilizarea tinerilor și femeilor liberale. În acest context, președintele Sergiu Bîlcea și prim-vicepreședintele Călin Bibarț au susținut o conferință de presă în care au arătat că, până în acest moment, s-au strâns nu mai puțin de 15 mii de semnături. În cadrul conferinței de presă, Sergiu Bîlcea, preşedintele PNL Municipiul Arad şi Călin Bibarţ, prim-vicepreşedinte PNL Municipiul Arad, au semnat pentru susţinerea candidaturii, alături de un grup de tineri.

„Aradul va avea de câștigat”

„Le mulţumesc colegilor din PNL pentru implicare şi entuziasm, avem cea mai bună echipă şi vom câştiga alegerile la Arad. Obiectivul nostru este să avem 30.000 de semnatari doar în municipiu. Semnez cu convingere pentru candidatura domnului Iohannis, cel care a reprezentat în ultimii 5 ani garanţia pentru România europeană. Mergem împreună cu domnul preşedinte spre România normală, care înseamnă respectul pentru oameni, justiţie corectă, guvernare responsabilă. Sunt convins că domnul preşedinte Iohannis va fi garantul unei guvernări mai bune, care va reda speranţa românilor şi încredere în viitor. România normală este pentru noi o ţară corectă, în care este respectată muncă. Aradul va avea de câştigat, pentru că abuzurile PSD împotriva oraşului nostru vor înceta. Domnul Iohannis a fost un primar foarte bun într-un oraş care s-a dezvoltat frumos şi va fi garanţia unei guvernări care respectă autonomia locală şi sprijină polii de dezvoltare. Împreună cu domnul Iohannis, Aradul va fi mai puternic, proiectele noastre vor primi un nou impuls”, a declarat Sergiu Bîlcea.

Pentru al doilea mandat

Primarul Aradului, Călin Bibarț a declarat că este impresionat de efortul tinerilor și al doamnelor liberale care au contribuit la strângerea numărului mare de semnături: „Astăzi putem spune cu încredere că arădenii îl susțin pe Klaus Iohannis, Președintele României. Am încredere că al doilea mandat al domnului Klaus Iohannis va îndrepta România către direcția normală și firească pentru o țară membră a Uniunii Europene! În calitate de primar, om politic și simplu cetățean al frumosului nostru oraș am semnat pentru candidatul PNL, Iohannis, am semnat pentru România, am semnat pentru Arad și arădeni”, a încheiat, Călin Bibarț, primarul Aradului.