Liceenii arădeni vor înfrunta UTA și ICIM-ul!

În cadrul primului eveniment au loc întreceri de futsal (Sala de sport Voinicilor; paticipanți – 2 echipe reprezentative ale UVVG, Colegiul Național „Preparandia” – Pedagogic Arad și Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu – finalistele Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar) și volei pe plajă (Baza Constructorul; paticipanți – 4 echipe reprezentative ale UVVG, Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici”, CN „Elena Ghiba Birta”, Colegiul „Csiky Gergely” și Lic. „Sava Brancovici”.

Zilele „Academice Arădene”, din perioada 18-20 mai, cuprind trei meciuri amicale între echipele de seniori ale Aradului și școlile campioane în cadrul Olimpiadei școlare, faza pe județ. Astfel, la Sala Polivalentă, joi, 18 mai, de la ora 13.00, se vor confrunta UTA și „Pedagogic” (futsal), Univ. Goldiș ICIM vs. „Pedagogic” (baschet fete) și UVVG ProVolei vs. Lic. Baptist (volei băieți). De asemenea, sâmbătă, 20 mai, are loc Cupa „UVVG”, pe lângă futsal și volei pe plajă, studenții și elevii întrecându-se la cros, locația fiind arena „Gloria”.