Liceul Tehnologic de Transporturi  „Henri Coanda” ripostează

Ripost după riposte în sistemul de învățământ preuniversitar din Arad. Cadrele didactice ale Liceului Tehnologic „Henri Coandă” au reacționat printr-un memoriu adresat mai multor instituții printre care Consiliului Local Arad, Inspectoratul Școlar Județean Arad, Sindicatul Democratic din Învățământ, împotriva deciziei de desființare a liceului prin absorția cu Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”.

Care sunt argumentele aduse de profesorii liceului în susținerea păstrării liceului ca entitate în rețeaua școlară de anul viitor? Spicuim din amplul memoriu:

„Considerăm această intenție ca nefondată, insuficient documentată, cu atât mai mult cu cât în politicile educaționale actuale, învățământul tehnologic se bucură de susținere, programele propuse de Ministerul Educației Naționale și a Cercetării Științifice urmăresc atragerea uui număr semnificativ de elevi și companii în învățământul profesional și tehnic.

Conform calculului costului standard per elev și a execuției bugetare, unitatea noastră s-a încadrat în costul standard per elev în fiecare an, atât la cheltuieli de personal cât și la bunuri și servicii, realizând economii la sfârșitul fiecărui an financiar. Specializările propuse sunt atrăgătoare, ceea ce a dus la realizarea planului de școlarizare în fiecare an.

În anul școlar 2017-2018, efectivul prognozat este de aprox. 600 elevi, repartizați în învățământul liceal zi și seral, învățământul profesional și învățământul postliceal, acest efectiv utilizând eficient resursele frnanciare, materiale și umane.

Școala se încadrează în numărul de posturi aprobat, toate cadrele didactice sunt calificate.

Numărul de elevi este suficient pentru a funcționa ca o unitate cu personalitate juridică, precizăm că toate clasele fucționează, în anul școlar curent, cu un număr de elevi peste efectivul minim, majoritatea fiind cu un efectiv maxim sau peste efectivul maxim de elevi.

Preocuparea permanentă a colectivului de cadre didactice ale școlii a fost îmbunătățirea calității învățământului profesional și tehnic, prin schimb de experientă și pregătire practică, prin proiecte internaționale, prin parteneriate cu agenții economici, chiar dacă la școala noastră sunt repartizați elevi cu un nivel scăzut de pregătire teoretică (medii de absolvire mici și rezultate s1abe la examenul de testare națională sau chiar fără testarea națională). Elevii noștri participă la programe și proiecte școlare și extrașcolare, obținând rezultate bune la concursuri județene și naționale”. Acestea sunt doar câteva din argumentele prezentate în acest memoriu.

Efectele desființării

Deasemenea s-a insistat asupra efectelor negative ale unei asemenea decizii luate, conform cele scrise în memoriu „în absența unor consultări prealabile cu cele două unități de învățământ” Printre cele mai importante efecte imediate se numără „pierderea acreditării pentru o bună parte dintre specializările și calificările școlii”, „cadredele didactice pot ajunge în situația de restrângere de activitate sau cu normă incompletă. Precizăm că doar trei specializări se regăsesc între specializările claselor de la Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu”.

Un alt inconvenient îl reprezintă necesitatea funcționării în două schimburi din lipsa de spațiu ceea ce poate determina creșterea absenteismului. „Deoarece aprox. 70% dintre elevi sunt navetiști, aceasta crește absenteismul și riscul de abandon”.

„Ținând seama de aspectele prezentate mai sus dispariția Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Henri Coandă ca unitate de învățământ autunomă are consecințe grave pentru toți participanții implicați în procesul educativ: elevi, părinți, personal didactic auxiliar și în nu în ultimul rând comunitatea locală pentru care școala pregătește forța de muncă”.