Lideri politici din Regat pun în discuţie retragerea Angliei de la Campionatul Mondial de fotbal din Rusia

Selecţionerul Gareth Southgate nu ia în calcul să rateze Campionatul Mondial, preşedintele FA împărtăşeşte ideea antrenorului, dar ministrul britanic de Externe e de altă părere.

Ministrul Boris Johnson, fostul primar al Londrei şi unul dintre cei mai importanţi susţinători ai Brexit, a spus: “Participarea Angliei la Cupa Mondială ar trebui adusă în discuţie”, conform Associated Press. Theresa May şi-a continuat discursul tranşant la adresa Rusiei, în Camera Comunelor: „Nu există nicio altă concluzie decât că statul rus este vinovat de o tentativă de omor! Am oferit Rusiei şansa să furnizeze o explicaţie, însă ei nu au venit cu ceva credibil. Ne tratează cu dispreţ şi sarcasm. Nu vom tolera tentative îndrăzneţe de acest gen de a ucide civili nevinovaţi pe teritoriul britanic”.

Regulamentul FIFA este extrem de dur în privinţa unei echipe care decide să se retragă din cadrul unei competiţii oficiale.

