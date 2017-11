Liga Desavoia, spectacolul continuă

Liga 1

Takata Centuri vs Simco 1-4, Sistema vs Yazaki 10-3, Făt Frumos vs Fc Ergad 3-4, Fc Premiere vs ConceptMavros 2-0, Gloria Bujac vs Acm Arad 9-3, Black Warriors vs Dortmund 5-2, Alfa United vs Ac Luciano 1-6, Royal Caffe vs Fc Nedav 0-9, Flamura Roşie vs Napoli 3-3.

Clasament: 1.Premiere 37 p, 2.Nedav 36 p, 3-5.Luciano, Sistema şi Dortmund 25 p, 6.ConceptMavros 22 p, 7.Argad 21 p, 8.Napoli 20 p, 9-10.Yazaki şi Flamura Roşie 19 p, 11.Black Warriors 18 p, 12.Simco 17 p, 13.Gloria Bujac 16 p, 14.Alfa United 15 p, 15.Acm 8 p, 16.Făt Frumos 7 p, 17.Royal Caffe 4 p, 18.Takata Centuri 3 p.

Liga 2

5 Colţuri vs Strâgoii 3-0, Lazio Friends vs Sporting Şoimoş 3-5, Fc Marti vs DIM Pârneava 2-4, Fc Motorul vs Georgia 4-3, Real Team vs Supernatural 7-3, Old Friends vs Poker Stars 3-1, Takata Sculărie vs Elmo 3-4, Juventus vs Victoria Ursus 1-0, Breckner Team vs Atletico 4-0.

Conduce în clasament: 1.Old Friends 33 p, 2.Lazio Friends 28 p, 3.Colţuri 27 p, 4.Pârneava 26 p, 5.Poker Stars 25 p. La subsol le găsim pe: 14-16.Georgia, Juventus şi Atletico 10 p, 17.Breckner Team 9 p, 18.Victoria Ursus 8 p.

Liga 3

KSS vs New Yazaki 2-2, F3 Aeronautics vs Arad City 7-2, Ursus vs Sano Safety 1-3, Acs Progresul vs Fc Micalaca 4-5, Luceafărul vs Hai Sântana 2-0, Fc Dodo vs Electroputere Arad 3-4, Red Fighters vs Amoretti 0-1, Unirea Gurahonţ vs Portadoors 1-6, Fc 102 vs Universitatea U 1-3, Old School Fotbal vs Tigres 2-0.

Pe primele locuri: 1-2.Old School Fotbal şi Amoretti 31 p, 3.Gurahonţ 30 p, 4-6.Luceafărul, KSS şi Universitatea U 23 p. Pe ultimele locuri: 14-15.New Yazaki şi Electroputere 17 p, 16.Progresul 15 p, 17-18.Hai Sântana şi Dodo 10 p, 19.Ursus 7 p, 20.Arad City 6 p.