Liniște la DIICOT pe contrabanda de țigări

ARAD. Cercetările în acest dosar, în care a fost, la un moment dat, arestată preventiv și o polițistă, au demarat în toamna anului 2014. Atunci au fost efectuate peste 60 de percheziții domiciliare în trei județe: Arad, Timiș și Bihor, fiind angrenată în acțiune o mică armată de oameni. La acea dată au fost puse în aplicare 54 de mandate de aducere pe numele membrilor așa zisei grupări.

Dintre cele 54 de persoane bănuite că ar forma o mega rețea de contrabandiști cu țigări, 9 au fost reținute, printre care și polițista – care la acea dată activa în cadrul Poliției Pecica. Totodată, 20 de baxuri de țigări au fost descoperite în urma descinderilor. De la momentul descinderii, din 19 octombrie 2014 și până acum, în dosar s-a întâmplat… nimic. În ciuda articolelor care au mai apărut în presa arădeană de-a lungul vremii, care atrăgea atenția asupra faptului că dosarul stă pe masa procurorului de caz și nu este trimis spre judecată s-a întâmplat… nimic. Și asta, poate pentru că, legal nu este prevăzut un termen pe care procurorul îl are la dispoziție pentru a trimite un dosar spre judecată. Singurele entități care ar putea interveni în cazul „tărăgănării” acestui dosar sunt CSM și/sau Inspecția Judiciară, lucru care, conform informațiilor noastre, nu s-a întâmplat.

Comunicatul

Iată și comunicatul remis de DIICOT Arad la data efectuării perchezițiilor: „Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Biroul Teritorial Arad, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, au destructurat o grupare infracțională specializată în contrabanda cu țigări. Din probele administrate în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2013 – 2014, 54 de persoane s-au constituit într-un grup infracțional organizat specializat în contrabandă calificată cu țigări de proveniență ucraineană, rusească și albaneză. În data de 19 octombrie, sub coordonarea procurorilor DIICOT au fost efectuate 62 de percheziții domiciliare pe raza județelor Arad, Timiș, Bihor, cu sprijinul polițiștilor din cadrul BCCO Timișoara și Oradea, din cadrul IPJ Arad, precum și cu suportul jandarmilor din cadrul IJJ Arad. În urma perchezițiilor au fost depistate și ridicate 20 de baxuri de țigări, 12.785 de euro și 155.332 de lei. Totodată au fost puse în executate 54 de mandate de aducere pe numele membrilor grupării. În urma audierilor, procurorii DIICOT – BT Arad au dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpaților: Andra Sorin Ștefan – lider al grupării, Șirianu Daniel Emil, Vârtaci Diana Eniko – agent de poliție, Pap Iuliana Rozalia, Roman Gheorghe Laurian, Szilaghi Ileana, Bamfil Ioan, Ciortea Mircea și Achim Gheorghe. Cei nouă inculpați reținuți sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă calificată. Procurorii DIICOT – BT Arad au cerut astăzi, 20.10.2014, Tribunalului Arad arestarea preventivă a celor nouă persoane reținute”.

Liniște după arestări

Tribunalul Arad a dispus arestarea preventivă a unui bărbat, plasarea altor doi sub arest la domiciliu și punerea sub control judiciar a două femei, polițista nefiind printre acestea.

Curtea de Apel Timișoara însă, în urma apelului înaintat de procurorul de caz din cadrul DIICOT Arad, a dispus arestarea preventivă a polițistei și a altui bărbat și plasarea celorlalte persoane din dosar sub alte măsuri preventive. De atunci s-a așternut liniștea peste dosar. Cauza nu a fost trimisă la judecare, nu a fost clasată, ci a rămas acolo de unde a pornit: în biroul procurorului de caz. Anul acesta s-au împlinit cinci ani de când au demarat investigațiile în acest caz. Și tot nimic. Între timp, cei arestați preventiv au fost puși în libertate, iar celor plasați sub alte măsuri preventive, le-au fost ridicate interdicțiile impuse. De menționat ar fi faptul că – potrivit datelor noastre – de cinci ani de zile, polițista este pusă la dispoziția IPJ Arad.

Potrivit informațiilor pe care le deținem, se lucrează la rechizitoriu, iar până la sfârșitul anului cauza va fi trimisă la judecată.