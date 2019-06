Linişte totală pe descinderile de la Mladin

ARAD. Au trecut două săptămâni de zile de la descinderile mascaţilor la domiciliul lui Cosmin Mladin, cunoscut în lumea interlopă drept „cel mai mare traficant de ţigări” din Arad. Două săptămâni în care am căutat informaţii, am pus întrebări şi am primit răspunsuri. La momentul percheziţiilor, care au avut loc în 16 mai, nimeni nu a vrut să declare nimic. Se pare că mascaţii au ieşit din casa lui Mladin cum au intrat, respectiv cu mâna goală, negăsind nimic incriminant la domiciliul celui vizat. Mai mult, se pare că Mladin nici măcar nu era acasă în momentul descinderii, aflând de pe site-ul nostru faptul că domiciliul lui a fost „călcat” de poliţişti. Am aşteptat o perioadă, la sfatul unor reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad. Asta după ce am solicitat informaţii referitoare la descinderi. Însă nici după această perioadă de aşteptare nu am primit absolut nicio informaţie referitoare la ce s-a căutat şi ce s-a găsit acasă la Cosmin Mladin. „Ancheta este în fază incipientă şi, în acest moment, nu por fi făcute publice informaţii”, ni s-a transmis de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, care instrumentează dosarul.

Moare în faşă?

Potrivit informaţiilor primite pe surse, se pare că acest dosar are şanse foarte mari „să moară” în acest stadiu. Se pare că anchetatorii nu ar fi descoperit absolut nimic acasă la Mladin, iar, în afară de nişte denunţuri, nu există multe alte probe împotriva celui care se autointitulează cel mai mare traficant de ţigări din Arad. Ţinând cont şi de faptul că, potrivit unor surse, Cosmin Mladin s-ar fi lăudat cu „protecţia” pe care o are printre organele de anchetă din Arad, zvon asupra căruia vom reveni, există o mare posibilitate ca dosarul să se stingă într-o anonimitate asemănătoare celei în care a şi fost început.