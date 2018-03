Localnici din Nadăş, în greva foamei la Tribunalul Olt

Cinci localnici din Nadăş, unde familia Colţeu a fost împroprietărită, în anul 2006, cu aproape toate terenurile din sat, au intrat în greva foamei, miercuri, 14 martie, în faţa Tribunalului Olt, nemulţumiţi că instanţa a decis rejudecarea dosarului, potrivit Mediafax.

Sătenii acuză faptul că nu s-a ţinut cont nici măcar de faptul că retrocedarea a peste 8.700 de hectare de teren, suprafaţa întregului sat, face obiectul unui dosar al Direcţiei Naţionale Anticorupţie Timişoara.

„Suntem cam obosiţi din cauza distanţei foarte mari, de aproximativ 500 de kilometri, de la Nadăş, dar oboseala asta nu-i aşa de mare cum este cea pe care am acumulat-o din 2011 încoace. Am participat în mai multe dosare personale şi de grup. La Judecătoria Balş, am avut câştig de cauză, dar la recursul judecat la Tribunalul Olt s-a dat, nelegal, rejudecare. Nu s-a ţinut cont de dosarele Direcţiei Anticorupţie, de hotărârile judecătoreşti de la Curtea de Apel Timişoara, care au rămas definitive inclusiv la Înalta Curte”, a declarat, pentru Mediafax, Nicolae Rad, unul dintre localnici.

Sătenii din Nadăş sunt susţinuţi şi de slătineni, preşedintele Sindicatului Solidaritatea Alro, Ioan Ion, protestând alături de ei.

Localnicii din Nadăş au susţinut mereu că familia Colţeu a obţinut de la stat terenuri la care nu ar fi avut dreptul, pentru că ar fi falsificat documentele de moştenire.

