Locuitorii din Ghioroc, implicați în lucrările Primăriei

Primăria a “strigat adunarea” cu câteva zile înainte de Paști, pe pagina de Facebook a instituției. “În urma cererilor mai multor cetățeni de a pava în jurul Bisericii Ortodoxe din Ghioroc, ținând cont că este Săptămâna Mare, am zis că cel mai corect este să facem această lucrare în această perioadă, și am și început lucrările. Așteptăm și alți cetățeni, desigur, care doresc să ne dea o mână de ajutor, deoarece timpul este scurt”, au scris cei de la Primărie pe Facebook, cu doar câteva zile înainte de Paști.

Iar indemnul a dat roade. A doua zi, mai mulți ghioricani s-au prezentat în curtea Bisericii Ortodoxe, pentru a da o mână de ajutor. Au lucrat timp de două zile, cot la cot cu angajații Primăriei și cu primarul localității, Corneliu Popi-Morodan. Iar munca lor a dat roade, astfel că lucrarea a fost finalizată înaintea slujbei de Înviere. “Misiune Îndeplinită! Împreună cu mai mulți cetățeni care ne-au ajutat am reușit să finalizăm pavarea curții Bisericii Ortodoxe din Ghioroc. Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit să finalizăm lucrarea. Deși la un moment dat am crezut că nu terminăm până la Înviere, prin sprijinul unor oameni inimoși iată că am reușit. Uniți suntem puternici Sărbători fericite tuturor!”, a transmis primarul comunei Ghioroc.

Desigur, postările au fost însoțite de zeci de mesaje de laudă și urări de bine la adresa celor care și-au rupt din timp pentru a da o mână de ajutor.