Locul 5 pentru euroavocaţi

Euroavocații Aradului, sub denumirea de AS Themis, au ales competiția mai mică, cea pe teren redus, competiție în care s-a jucat pe sistemul 4 plus 1. Iată lotul echipei noastre şi marcatorii: Vasile Moldovan – portar, Dan Iovănaș, căpitanul echipei – 1 gol, Romulus Gherman – 4, Cătălin Berar – 2, Dumitru Creciun – 4, Lucian Sabin Nae – 6 și Cristian Dobre – 2.

Rezultate: 3-9, cu Alania (Rusia); 1-4, cu Ordem Barcelos (Portugalia); 6-4, cu Budapesta (Ungaria) şi 3-2, cu Kiev (Ucraina) – în grupă; 2-0, cu Sankt Petersburg (Rusia) şi 4-2, cu Alania (Rusia) – în turneul pentru locurile 5-7.