„Știam ce meci ne așteaptă, am analizat foarte bine adversarul și le-a spus băieților că vor fi multe momente în care va trebui să fim foarte bine organizați, să știm ce avem de făcut în momentul de non-posesie, când adversarul are mingea. Ne-am decurcat destul de bine, dar – din păcate – în prima repriză au fost unele momente de pasivitate, de lipsă de agresivitate la presingul de întâmpinare a adversarului, unde am suferit și în ultimele meciuri, în special la Reșița. A fost un lucru care nu mi-a plăcut deloc, dar am reușit să reglăm la pauză. Mult timp jocul a stat sub aspectul echilibrului, dar am mai avut două-trei ocazii foarte bune, plus câteva situații care puteau deveni periculoase dacă le gestionam mai bine. Am văzut faza aceea litigioasă, a fost probabil o greșeală a arbitrului, dar nu-mi dau seama dacă jucătorul lor avea mingea sub control și Fl. Ilie trebuia eliminat. Îl felicit pe Romario Moise, care e într-o formă deosebită, cu siguranță e cel mai în formă jucător din liga a doua, are o calitate foarte mare mai ales pe momentele fixe ale jocului, a avut și acum o contibuție vitală la obținerea victoriei. Mulțumim și suporterilor, a fost un stadion aproape plin, o atmosferă frumoasă, cum doar ei știu să o facă. Băieții simt acest aport care vine din partea fanilor și ne bucurăm că am putut să-i facem fericiți prin această victorie”.

La rândul său, tehnicianul celor de la Viitorul Pandurii, Cristian Lupuț a fost scurt: „Nu vreau să dau vina pe arbitraj, dar la 1-0 trebuia să fie eliminat Florin Ilie. Cred că meritam un egal, dar valoarea individuală a jucătorilor de la UTA și-a spus cuvântul și în acest joc, exact ca și la Reșița. Locul pe care UTA e acum îl merită pe deplin”.