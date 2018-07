Loredana și Andra, surprizele de la Zilele Aradului

Au mai rămas aproximativ 3 săptămâni până când Aradul va intra în sărbătoare. Ediția din acest an a Zilelor Aradului va păstra tradiția de a oferi arădenilor zece zile de sărbătoare, cu manifestări diverse, pe lângă evenimentele consacrate (concerte de muzică ușoară, concerte de muzică populară, spectacole pentru copii) organizatorii pregătind un spectacol de operetă, o tabără de muzică, o tabără de coregrafie, o paradă a costumelor de epocă, dar și un spectacol de reconstituire antică.

Zilele Aradului, ediția 2018, se vor desfășura în perioada 17 – 26 august, sub sloganul „Zilele Aradului AU GUST de sărbătoare”.

50 de evenimente

Timp de zece zile, vor fi organizate în centrul orașului, în cartiere, la Ștrandul Neptun și în Parcul Reconcilierii, dar și în alte locații peste 50 de evenimente printre care un spectacol de operetă în aer liber, două concerte extraordinare la Ștrandul Neptun ale căror invitate sunt Loredana și Andra, o tabără de muzică pentru copii și tineri, concerte simfonice în Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare, un concert de muzică ușoară românească și nu numai.

Parada costumelor de epocă

Una dintre premierele Zilelor Aradului este deschiderea oficială care va avea loc în 17 august, în centrul orașului, când se va organiza o paradă a costumelor de epocă și o refacere a momentului istoric de predare a diplomei „Oraș liber regesc“.

De asemenea, o altă premieră va fi lansarea virtuală a conceptului de branding al orașului – Mister Arad – o campanie care are ca scop atât dezvoltarea unei strategii, cât și a unei viziuni de promovare a orașului pentru atragerea de investitori și pentru atragerea de turiști.

Tot o premieră la Zilele Aradului va fi și spectacolul de reconstituire antică prezentat de Garda Apulum în Parcul Eminescu și în Parcul „Sfânta Maria” din Micălaca (Fostul Parc „23 August”). De asemenea, se va organiza o tabără de muzică și coregrafie pentru copii și tineri.

Opereta: „My Fair Lady”

Păstrând tradiția de anul trecut, și în acest an, din programul Zilelor Aradului nu va lipsi un spectacol de operetă. De data aceasta, artiștii Operei Naționale Române din Timișoara, corul, orchestra și ansamblul de balet vor prezenta, în Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare, spectacolul „My Fair Lady“.

Seara dedicată muzicii românești, care va fi organizată în 22 august, tot în Parcul Reconcilierii, îi are ca invitați pe Monica Anghel, Ileana Șipoteanu și Raoul.

Picnic Festival – un mix format din gastro-show-uri și concerte, va fi organizat și în acest an pe Faleza Mureșului, în parcul cuprins între restaurantul Perla și Belvedere, unde vor fi amenajate standuri unde cunoscuți master chefi din țară vor oferi diverse specialități culinare.

Din programul ediției din acest an a Zilelor Aradului mai fac parte spectacole pentru copii, Parada Costumelor de Poveste prin centrul Aradului, Ziua orașului Pecs la Arad, Noaptea albă a instituțiilor de cultură.

Toate evenimentele sunt organizate de Primăria Municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultură Arad.

Programul evenimentelor

VINERI, 17 august

10.00 – 23.00 – Picnic festival – zona dintre Belvedere și Perla

18.00 – 19.00 Deschiderea oficială a Zilelor Aradului cu o paradă a costumelor de epocă și o refacere a momentului istoric de predare a diplomei de „Oraș liber regesc“ – Zona cuprinsă între Teatrul Clasic „Ioan Slavici“ – Palatul Administrativ

19.00 – 23.00 – Lansare virtuală Mister ARAD. Concert Nova Band, Rock Abil, Melting Dice, ZDOB ȘI ZDUB – Micălaca, Parcul „Sfânta Maria“

SÂMBĂTĂ 19 august

10.00 – 23.00 – „Picnic festival“ – zona dintre Belvedere și Perla

18.00 – 20.00 – Spectacol de reconstituire – Garda Apulum – Parcul Eminescu

19.00 – 23.00 Concert Sudden Feel, Ricardo Caria, Phaser, BERE GRATIS&Maestrul GHEORGHE ZAMFIR – Micălaca, Parcul Sfânta Maria

DUMINICA 19 august

10.00 – 23.00 – Picnic festival – zona dintre Belvedere și Perla

18.00 – 19.00 – Spectacol de reconstituire – Garda Apulum – Micălaca, Parcul „Sfânta Maria“

19.00 -23.00 Concert folcloric – Micălaca, Parcul „Sfânta Maria“

19.00 -23.00 Prezentare tabără de muzică și tabăra de coregrafie – Picnic festival

LUNI 20 august

10.00 – 23.00 – Picnic festival – zona dintre Belvedere și Perla

10.00 – 20.00 – Tabăra de muzică

19.00 – 20.00 – Parada costumelor de poveste – Noua Pasarelă – Bulevardul Revoluției – Teatrul Clasic „Ioan Slavici“

MARȚI 22 august

10.00 – 23.00 – Picnic festival – zona dintre Belvedere și Perla

9.00 – 15.00 – Conferință pe teme de istorie locală – Sala Regele Ferdinand – Palatul Administrativ

10.00 – 20.00 – Tabăra de muzică

20.00 – 23.00 – Spectacol de operetă în aer liber „My Fair Lady“ – Opera Națională Română Timișoara, Parcul Reconcilierii

MIERCURI 22 august

10.00 – 23.00 – Picnic festival – zona dintre Belvedere și Perla

10.00 – 20.00 – Tabăra de muzică

14.00 – 16.00 – Ședință festivă a Consiliului Local Municipal Arad. Decernare titluri și distincții

20.00 – 22.00 – Seara muzicii românești. Invitați Monica Anghel, Ileana Șipoteanu, Raoul, Parcul Reconcilierii

JOI 23 august

10.00 – 23.00 – Picnic festival – zona dintre Belvedere și Perla

10.00 – 20.00 – Tabăra de coregrafie

17.00 – 22.00 – Ziua orașului Pecs la Arad

VINERI 24 august

10.00 – 23.00 – Picnic festival – zona dintre Belvedere și Perla

10.00 – 20.00 – Tabăra de coregrafie

20.00 – 21.00 Concert extraordinar al Filarmonicii de Stat Arad: „Uverturi și coruri din opere celebre“ – Parcul Reconcilierii

19.00 – 24.00 – Noaptea Albă a instituțiilor de cultură

19.00 – 22.00 – Concert Iuliana Beregoi și Proconsul – Picnic festival

22.00 – 01.00 – Pool Party – Ștrandul Neptun

SÂMBĂTA 25 august

10.00 – 23.00 – Picnic festival – zona dintre Belvedere și Perla

10.00 – 14.00 – Street Ball – Piața Avram Iancu

10.00 – 14.00 – Bicicliștii iscusiți – Parcul Aventura Voinicilor

19.00 – 23.00 – Lansarea cântecului și clipului orașului Arad. Prezentare Mister Arad – conceptul de branding al orașului. Concert extraordinar de muzică ușoară, invitată LOREDANA. Show de lasere – Ștrandul Neptun

23.00 – 01.00 Pool Party – Ștrandul Neptun

DUMINICĂ 26 august

10.00 – 23.00 – Picnic festival – zona dintre Belvedere și Perla

20.00 – 22.00 – Discotecă în aer liber pentru copii și părinți – Parcul Aventura Voinicilor

19.30 – 22.30 – Concert extraordinar de muzică ușoară, invitată ANDRA. Show de lasere – Ștrandul Neptun