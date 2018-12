Lucian Liviu Albu, Doctor Honoris Causa al UAV

Universitatea Aurel Vlaicu i-a acordat, la finele săptămânii trecute, titlul de Doctor Honoris Causa academicianului Lucian Liviu Albu, „unul dintre cei mai prestigioși economiști ai României”, conform celor de la UAV.

Membru al Academiei Române din anul 2013 şi director al Institutului de Prognoză Economică din 1998, profesor la Academia de Studii Economice din București în cadrul DOFIN – Doctoral School of Finance and Banking și la Universitatea Ecologică din București, unde predă cursuri de econometrie financiară și econometrie, Lucian Liviu Albu a fost profesor asociat la Leicester University, Staffordshire University și Catholic University of Leuven. În anul 2016 a fost primit în Academia Europaea, iar din anul 2017 este membru al EBES – Eurasia Business and Economics Society și GLO – Global Labor Organization. În anul 2000 este numit Ministru al Muncii și Protecției Sociale, funcție în care s-a remarcat prin implementarea unor reforme care au eficientizat sistemul de protecție socială din România.

„A dăurit din vasta sa cunoaștere”

„Domnia sa se bucură de prestigiu internațional câștigat printr-o muncă de cercetare perseverentă, prin capacitatea de a asimila și transmite mai departe noțiuni și concepte noi de economie. A introdus teme de cercetare, a provocat dezbateri care au generat noi abordări ale realităților socio economice românești și mondiale. A reușit să coopteze în jurul său tineri cercetători deopotrivă cu mari nume ale economiei mondiale, unii dintre ei laureați ai Premiului Nobel pentru Economie. A știut să dăruiască din vasta sa cunoaștere tinerei generații și, în același timp, prin cercetările sale, să atragă respectul și admirația specialiștilor în domeniu. Primirea profesorului Lucian Liviu Albu în comunitatea noastră academică reprezintă un mare și important câștig”, a declarat rectorul UAV, Prof. Univ. Dr. Ramona Lile, președintele comisiei Laudatio.

Comisia de laudatio

La evenimentul de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa a participat Ministrul Cercetării și Inovării, Ciprian Preda, iar din comisia de laudatio au făcut parte Prof. Univ. Dr. Ion Ghizdeanu, Președinte al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoze; Prof. Univ. Dr. Florin Georgescu Prim-Vice Guvernator al BNR; Prof. Univ. Dr. Ciprian Preda Secretar de Stat, Ministerul Cercetării; Prof. Univ. Dr. Gheorghe Zaman Director al Institutului de Economie Națională, Academia Română; Prof. Univ. Dr. Nicu Marcu Vice-Președinte Curtea de Conturi a României.