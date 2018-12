Lucian Riviş-Tipei, condamnat pentru evaziune

Un proces scurt, foarte scurt, cu numai trei înfăţişări, a dus la condamnarea lui Lucian Riviş-Tipei, fost deputat şi consilier local municipal, acesta fiind acuzat de evaziune fiscală. Judecătorii Tribunalului Arad au avut nevoie de numai trei şedinţe pentru a dat verdictul: un an şi jumătate de închisoare cu suspendare. Riviş-Tipei a fost condamnat la un an de închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi la încă un an de închisoare pentru complicitate la două infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată. „Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de un an închisoare, pe care o sporeşte cu şase luni, rezultând de executat o pedeapsă de un an şi şase luni închisoare. Suspendă condiţionat executarea pedepsei de către inculpat şi stabileşte un termen de încercare de trei ani şi şase luni”, se arată în soluţia, pe scurt, Tribunalului Arad.

Şi asta nu e tot. Fostul deputat nu mai are voie să deţină funcţia de administrator la nicio firmă timp de doi ani de la executarea pedepsei, adică pe o perioadă totală de trei ani şi şase luni. „Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor articolului 83 Cod penal în sensul că, dacă în cursul termenului de încercare săvârşeşte din nou o infracţiune, pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă, chiar după expirarea acestui termen, instanţa va revoca suspendarea condiţionată dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune”, au mai stabilit judecătorii. Practic, în cazul comiterii unei noi infracţiuni similare, Riviş-Tipei ar putea ajunge după gratii.

Şi Sandu Leah

În acelaşi dosar a mai fost trimis în judecată şi Sandu Leah, fost consilier judeţean. Şi acesta a fost acuzat tot de infracţiuni de evaziune fiscală. În cazul lui, judecătorii au stabilit că acesta este condamnat la un an şi două luni de închisoare, tot cu suspendare. Acesta a fost condamnat câte nouă luni pentru comiterea a două infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată. La fel ca şi în cazul lui Lucian Riviş-Tipei, instanţa a decis contopirea celor două pedepse. „Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de nouă luni închisoare, pe care o sporeşte cu cinci luni, rezultând de executat o pedeapsă de un an şi două luni închisoare. Suspendă condiţionat executarea pedepsei de către inculpat şi stabileşte un termen de încercare de trei ani şi două luni”, se arată în sentinţa dată de Tribunalul Arad. Nici Sandu Leah nu are voie să administreze vreo firmă timp de doi ani după executarea pedepsei, nici el, dar nici prin interpuşi. Şi, la fel ca şi în cazul lui Tipei, dacă mai comite vreo infracţiune în perioada de încercare, Sandu Leah ar putea ajunge după gratii.

Prejudiciul

Instanţa a decis că cei doi evazionişti trebuie să plătească prejudiciul creat. Sandu Leah a achitat deja aproape 617.000 de lei, dar se pare că Lucian Riviş-Tipei are probleme financiare. Pentru că acesta a plătit doar 10.000 de lei şi mai are de achitat încă 331.000 de lei către ANAF. Ca să fie siguri că prejudiciul va fi plătit, judecătorii Tribunalului Arad au decis să instituie sechestru asigurător pe bunurile mobile şi imobile şi pe conturile fostului deputat.

Nu este definitivă

Decizia Tribunalului Arad nu este definitivă. Judecătorii instanţei noastre au anunţat că sentinţa poate fi atacată cu apel atât de inculpaţi, cât şi de procurori. Cel mai probabil, procesul va continua anul viitor la Curtea de Apel Timişoara.