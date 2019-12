Lunga poveste a unei cămătării

ARAD. Una dintre cele mai mari „jecmăneli” din Arad a fost scoasă la iveală în urmă cu trei săptămâni. Suntem convinși că există și altele în orașul nostru, doar că oamenii legii nu au fost sesizați oficial, așa cum s-a întâmplat în acest caz. Pe scurt, partea vătămată a apelat de nevoie, constrânsă de multe împrejurări care amenințau să-i pună într-un fel sau altul afacerea legală la pământ, la o femeie – pe nume Claudia Crișan – care s-a dat drept prietena care la nevoie se cunoaște. Totul a pornit de la: „Iubita, dar am eu bani! Te ajut! Nu-i nicio problemă!” și s-a ajuns la: „Dacă noi nu trăim, nu trăiești nici tu. Tu nu o să ai probleme, dar familia și copiii tăi vor avea”, cu referire la faptul că dacă cea care a dat banii împrumut nu-și primește dobânzile și sumele date împrumut, situația nu va fi deloc bună pentru cea care a luat banii. Sintagma „dacă noi nu trăim, nu trăiești nici tu” făcea referire la faptul că cea care dăduse bani împrumut avea la rândul ei sume de bani luate împrumut, un împrumut în valoare de aproximativ 20.000/30.000 de lei de la Edy Pălincaș, arestat preventiv acum pentru trafic de droguri, și aproximativ 40.000 de lei de la Claudiu Căpriceanu, arestat preventiv tot pentru trafic de droguri. Nu s-a recurs niciodată la violențe fizice, s-a „lucrat” doar pe partea psihologică: „Noi două suntem prietene! Nu aș vrea să se schimbe acest lucru, să nu mai fim prietene!”.

Prima suma împrumutată a fost de 7.000 de euro în anul 2016. Până în anul 2019, spre sfârșit, s-a ajuns la fabuloasa suma de aproximativ 400.000 de euro care i-a fost remisă Claudiei Crișan. Plățile au încetat în toamna acestui an, când partea vătămată nu a mai avut de unde și din ce plăti multiplele dobânzi impuse de persoana care i-a oferit împrumuturile. Atunci a tras linie și a calculat: în baza notițelor pe care le-a făcut din anul 2016 cu privire la sumele de bani împrumutate și la dobânzile achitate: aproximativ 400.000 de euro. Cum s-a ajuns la această sumă?

Așa cum am menționat, prima dată au fost împrumutați 7.000 de euro, sumă la care Claudia Crișan a stabilit o dobândă. Pentru că realizase că dăduse peste cloșca cu ouăle de aur, metoda femeii care oferea bani împrumut se baza exclusiv pe noi împrumuturi: „Hai că-ți mai dau bani!”. Ulterior, după câteva luni, partea vătămată a mai luat câteva mii de euro împrumut. Și la această sumă s-a stabilit o dobândă. De aici a început tăvălugul. Pentru că odată intrată în acest cerc, partea vătămată nu a mai putut ieși, plătind dobânzi peste dobânzi, restituind împrumuturi peste împrumuturi, situația a scăpat de sub control.

Dobândă de 3000 de lei pe zi!

S-a ajuns la a se achita o dobândă de 3.000 de lei pe zi, existând dăți când partea vătămată restituia și câte 10.000 de euro pe săptămână de la femeia care îi dăduse banii împrumut. Banii, care reprezentau dobânzi se achitau tot timpul în mână și de fiecare dată Claudia Crișan mergea la firma femeii pentru a-și colecta banii. De multe ori, banii erau pregătiți de angajații femeii. În fapt, banii trebuiau să fie gata pregătiți când ajungea Claudia Crișan după ei, dacă nu, aceasta – ca o mahalagioacă – pogora un adevărat potop de jigniri peste bieții oamenii care încercau să-și ajute șefa. Nu o dată s-a ajuns la situația în care femeia care luase bani împrumut nu reușea să strângă cei 3.000 de lei care trebuiau plătiți drept dobândă zilnică, așa că angajații o ajutau, punând fiecare de la el câte 300, 400 de lei până adunau suma totală de plată.

Amenințările

Când a ajuns în imposibilitatea de a mai achita dobânzile și de a restitui banii luați împrumut, femeia a fost amenințată. Aici a intrat în scenă fostul iubit al celei care dăduse banii împrumut – pe nume Andrei Stăniș. Bărbatul a „tocmit” doi oameni ai străzii, cărora le-a oferit 500 de lei pentru a sparge vitrina patiseriei deținută de partea vătămată. După acest episod, amenințările au continuat. Aceeași oameni ai străzii au fost „angajați” – de același bărbat – pentru a pune o cruce metalică pe care era aplicată o panglică pe care erau scrise cuvintele: “Odihnește-te în pace!”, în fața porții casei părții vătămate. Toate aceste lucruri au determinat partea vătămată să apeleze la Poliție.

Mai vrea 75.000 de euro

Atât Claudia Crișan, cât și Adrei Stăniș au fost arestați preventiv. În fața instanței, femeia a declarat că doar a ajutat o prietenă aflată la ananghie, că nu a făcut cămătărie, și că – șocant! – mai are de recuperat 75.000 de euro de la partea vătămată.