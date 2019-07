Lupaş propune analiză depolitizată la stadionul UTA

ARAD. Consilierul local PRO România, Marin Lupaș, a ridicat în ședința CLM problema stadionului UTA. Lupaș a propus organizarea unei analize publice la care să participe și constructorul, „pentru ca opinia publică să afle care este stadiul exact al plăților corelat cu lucrările efectuate deja”. „Fiind preocupat de tot ce înseamnă UTA, am decis să ridic în Consiliul Local problema construirii noului stadion deoarece avem milioane de lei cheltuite deja din banii arădenilor pentru o lucrare ce nu are încă termen de finalizare, ba mai mult e posibil chiar ca lucrările să fie oprite din motive politice care pot ascunde probleme administrative. Eu mă întreb cine mai știe în acest moment, pe acte, cine ce trebuie să realizeze la stadion? Ce implicare mai are CNI-ul când gazonul e licitat pe banii primăriei și mai trebuie montate doar rulourile de gazon?”, declară consilierul Marin Lupaș. Așadar, consilierul local consideră că pasul următor trebuie să fie o analiză publică depolitizată care să clarifice multele necunoscute ale stadiului construcției stadionului UTA.

„Văd că acum s-au trezit mai toate partidele și șefii de partide care nu au dat pe la stadion de ani de zile, să se erijează în mari apărători ai echipei. Eu nu vreau să fac jocuri politice pe spatele UTA-ei, mă leagă prea multe de acest nume ca să jignesc astfel unul din simbolurile Aradului! Sper ca actualul primar, domnul Bibarț, să răspundă pozitiv la solicitarea mea. Primăria trebuie să vină alături de constructor, să își asume un termen, să prezinte un grafic de lucrări până la ultimul detaliu. Iar dacă sunt probleme cu plățile, să ni se demonstreze de ce și să acționăm în Consiliu pentru a le rezolva. Toți suporterii avem nevoie de răspunsuri clare, administrative, nu ping-pong politic, procese și acuzații fără probe”, mai spune consilierul municipal PRO România.