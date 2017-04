Lupaș propune revigorarea zonei pietonale de pe Ștrand

„Ridicarea gardurilor și păstrarea biletelor de intrare pentru accesul la terase a dus la scăderea interesului pentru acea zonă, cu degradarea pe care o vedem azi. Asta este un lucru cunoscut, nu are sens să mai detaliem acum. Ce putem face este să revigorăm cu adevărat zona pietonală de pe Ștrand. Iar acest lucru se poate întâmpla dacă ne implicăm”, spune consilierul local într-un comunicat de presă.Am propus Centrului Municipal de Cultură, în măsura în care este posibil, să organizeze în aria pietonală câteva dintre acțiunile cultural artistice, sportive și educative finanțate din bugetul local. Am identificat, din lista votată de Consiliul Local, peste 10 festivale, concerte și „zile” care pot fi organizate acolo, în următoarele 3-4 luni, cât va mai permite vremea ,desigur. Dar și alte spectacole, expoziții și evenimente plus manifestări culturale ale minorităților, nestabilite ca perioadă de desfășurare”, detaliază Lupaș.

„Cred că doar în asemenea manieră, prin implicare concretă a cât mai mulți oameni și instituții, Ștrandul se poate revigora. Am dat dovadă de-a lungul timpului că acolo unde este voință există și putință . Mă gândesc că din cele peste 75 de proiecte programate de Centrul Municipal de Cultură, ce am propus eu este acceptabil, nu ar trebui să fie o problemă.”