Lupte cu câini la Arad

Arad. Vă propunem o poveste despre un fenomen care se consumă tot mai des în municipiul nostru: luptele cu câini. Cei care pun câinii la bătaie sunt, de cele mai multe ori, copii de etnie rromă. Nu mai puțin de am două sesizări am primit în decurs de o lună de zile, aşa că am decis să scriem despre acest act de cruzime față de cei mai buni prieteni ai oamenilor… câinii.

Prima sesizare am primit-o pe adresa redacției Jurnal arădean/Aradon de la un arădean care dorește să rămână anonim, din motive lesne de înțeles, în data de 6 martie. Sesizarea a fost însoțită de un video în care arădeanul asistă la bătaia cu câini, după care îi ia la rost pe cei trei băieți, însoțiți de trei câini. A doua sesizare am primit-o tot pe adresa redacției duminică, 7 aprilie, de la un alt arădean care a zărit în zona bălții Homoc (între autostradă și Pădurea Ceala, în zona străzii Mărului), doi câini, între care un amstaff legat de un stâlp de electricitate. Șocul pe care l-a avut arădeanul, când a ajuns lângă câini, a fost că unul dintre ei, un maidanez era întins, mort, cel mai probabil sfâșiat de câinele legat.

Bătaie cu câini pe pistă

Primul eveniment, din 6 martie, îl găsește pe primul arădean care ne-a semnalat această problemă la o plimbare liniștită pe aleea de lângă pista pentru biciclete de pe malul Mureșului, de lângă cartierul Alfa. Arădeanul vede cum cei trei băieți își asmut câinii, care la un moment dat se bat încurajați de copii. Vă redăm dialogul dintre arădean și cei trei copii de etnie rromă: „De ce bateți câinii? Nu vă este rușine, vreți să vă dau la poliție? De ce puneți câinii să se bată între ei? Nu noi! Uite băiatu asta cu amstaff-ul. Băiatule, stai puțin să vorbesc cu tine! Cu mine? Da! Dar nu ne filmați domnu! Am stat și am văzut tot. Uită-te la mine! Nu domnu că mă filmați. Oricum dau înregistrarea la poliție. Te rog frumos să mergi să duci câinele acasă. Acum mă duc, dar nu mă mai filmați”.

Câine sfâșiat de un Amstaff

A doua sesizare vine de la un alt arădean, care își dorește și el să rămână anonim și care în timp ce se plimba duminică, 7 aprilie, în zona bălților Homoc, chiar lângă strada Mărului, a surprins și fotografiat un amstaff legat de un stâlp de electricitate, iar lângă el cadavrul unui câine maidanez sfâșiat. A vrut să îi aducă de mâncare și să îi dea drumul dar a fost reperat de „proprietari”, niște copii de etnie rromă care au ajuns la câine, l-au dezlegat și au fugit cu el în pădure.

Poliția Locală Arad s-a autosesizat

Datorită sesizării noastre, Primăria Municipiului Arad s-a autosesizat și anunță că va lua măsuri. „În perioada următoare, ne spun polițiștii locali arădeni, intenționăm să desfăşurăm o serie de acţiuni de prevenire a oricăror incidente în care sunt implicaţi câinii periculoşi sau agresivi şi de verificare a modului în care este respectată legislaţia privind regimul de deţinere al acestor patrupede”.

Recensământ pentru câinii periculoși

„DGPLA urmează să iniţieze un recensământ al proprietarilor de câini periculoşi şi agresivi din municipiu. În acest sens, ajutorul cetăţenilor la întocmirea acestei evidenţe este extrem de important, mai cu seamă că astfel ar putea fi identificaţi şi cei care încalcă prevederile legale privind derularea activităţilor cu câini periculoşi sau agresivi. De asemenea, oamenii legii au în vedere monitorizarea locaţiilor în care au fost semnalate luptele ilegale cu câini din rase agresive, însă este important ca sesizările să fie făcute în timp real pentru a se putea lua măsuri concrete împotriva celor care se fac vinovaţi de astfel de fapte”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon Ralu Cotrău, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad.

Ce spune Legea?

Baza legală pentru derularea activităţilor cu câini periculoşi sau agresivi, ne mai spune Ralu Cotrău, este constituită din prevederile O.U.G. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi şi ale Legii nr. 60/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002.

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 55 din 2003, ne explică Ralu Cotrău, privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi (art.1), prin câini periculoşi se înţelege câinii aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii: a) categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor; b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.

Ce înseamnă câini agresivi!

„Prin câini agresivi se înţelege (art. 2) orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private; orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop. Potrivit legislaţiei, proprietarii sau deţinătorii câinilor periculoşi ori agresivi trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi să nu fi fost condamnaţi pentru comiterea vreunei infracţiuni contra persoanei”, a completat Ralu Cotrău.

În loc de concluzie

Pe scurt, Primăria Municipiului Arad s-a autosesizat în urma imaginilor pe care noi le-am primit de la cei doi arădeni și pe care le-am transmis mai departe. Polițiștii locali vor monitoriza zonele în care au fost sau vor fi semnalate astfel de cazuri. Mai mult, va fi creat un recensământ al proprietarilor de câini periculoși și agresivi din municipiu. Reacția primăriei care a intervenit prompt în acestă problemă este una firească și normală. Noi vom aștepta și ne vom asigura că promisiunile vor deveni fapte și că se va face ceva pentru stoparea acestui fenomen.