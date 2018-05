„Mă gândeam că vom juca pe Motorul mai repede”

Directorul tehnic al celor de la UTA, Ionuț Popa parcă știa că nu se va juca în acest sezon pe arena „Motorul”, deși se avansa chiar disputarea meciului cu ASU „Poli” Timișoara în Aradul Nou. Nici vorbă de așa ceva, așa cum niciun meci până la finalul actualului sezon ne va avea loc acolo.

„Ne-am stabilizat cu antrenamentele pe terenul II de la Motorul, nu ne mai plimbăm prin oraș să ne antrenăm. Stăm acolo, cu gura pe oameni, să aibă grijă de teren. Eu am vrut să fiu optimist când am spus că vom juca în acest campionat în Aradul Nou, însă acest lucru nu mai e posibil. Se avansează lucrările, dar mai încet. Mai avem trei meciuri acasă, nici nu are rost să-l dea peste cap, mai bine să-l facă așa cum trebuie și echipa să joace din campionatul viitor pe Motorul. Cred că în două luni e gata tot acolo” – spune Ionuț Popa.

Bodea e accidentat, dar…

Pe de altă parte, Ionuț Popa susține că este la un pas să-l sancționeze pe portarul Bodea(foto).

„Mi-a arătat rezultatele de la un RMN, el este accidentat, dar văd că se antrenează de nu-l mai poți stăpâni. Dacă resimte dureri, o să-l penalizez. Eu îi tot spun să ia o pauză, dar el nu vrea. Are o problemă la genunchi, dar nu-i dă importanță. Dacă e apt, încep cu el titular în poartă la meciul de sâmbătă, cu Foresta Suceava” – a mai spus „Mister”.