Macaulay Culkin și-a reluat rolul din “Singur acasă”, după 28 de ani

Macaulay Culkin, în vârstă de 38 de ani, a interpretat din nou rolul Kevin McCallister într-un video de un minut. Personajul se întoarce în casa copilăriei și retrăiește scene cult din film. McCallister este din nou singur acasă, unde a fost uitat de părinții care au plecat să își petreacă Crăciunul în altă parte.

Aproape 30 de ani mai târziu, Macaulay Culkin poate însă conta pe ajutorul Google Assistant pentru a-și pune în aplicare stratagemele cu ajutorul cărora să scape de hoți.

“V-ați întrebat vreodată cum ar arăta Kevin McCallister adult? Nici eu. Dar, dacă sunteți curioși, vă sfătuiesc ferm să vă uitați la această reclamă”, a scris actorul pe contul său de pe platforma de micro-blogging Twitter, subliniind că este vorba despre o reclamă.

#heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case you’re curious you should totally watch this #ad pic.twitter.com/uO9qMPrUT3

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) December 19, 2018