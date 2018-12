Machiaj de petrecere – ce look adopți în noaptea de Revelion?

Nu este o noutate faptul că un machiaj ales corect și bine realizat poate scoate din anonimat chiar și cea mai simplă rochie, așa că strategia ta trebuie sa fie impecabilă. Plus că acesta va fi primul machiaj pe care-l vei purta în noul an, așa că trebuie să te asiguri că va fi fabulos. In dorinta de a incepe 2019 cu dreptul, ne-am consultat cu makeup artistii Melkior Professional si am realizat pentru tine o lista de 4 idei de machiaj perfecte pentru o noapte de neuitat.

Smokey eyes pentru o privire naucitoare

Putin dramatism nu a stricat niciodata. Plus ca daca vei purta o rochie deosebita, cu paiete sau detalii precum franjuri, volane sau pene, nu vei putea sa adaugi prea multe accesorii. De aceea, va fi necesar sa alegi un machiaj puternic, care sa-ti puna privirea in evidenta. Noi iti propunem un smokey eyes ceva mai simplu, pe care sa-l realizezi in cel mai scurt timp posibil. Folosind un creion de ochi, contureaza pleoapele mobile – traseaza linii mai subtiri spre interior si mai groase spre exterior. Continua pe linia apei si sub genele de pe pleoapele inferioare. La final, foloseste o pensula de machiaj pentru a estompa si a crea un aspect difuz.

Pe restul pleoapei aplica un fard argintiu. Iti recomandam fardurile de la Melkior Professional – acestea se pot aplica umede, asa ca vei obtine o culoare mult mai intensa. Ulterior blenduieste, insa nu foarte mult. Dramatismul consta in contrast, asa ca nu spulbera magia. Ofera culoare pometilor si alege un ruj nude.

Un machiaj auriu nu este niciodata previzibil

Machiajul auriu a devenit un clasic pentru noaptea de Revelion. Tu il poti face sa nu fie atat de previzibil. Majoritatea fetelor aleg un ruj rosu, insa noi iti recomandam un look monocromatic – auriu pe intreaga fata. Suna destul de bine si arata chiar si mai bine. Alege un piersiciu pentru baza si un bronz pentru intensitate in colturile exterioare ale ochilor. Foloseste fardul auriu umed pentru un look mult mai puternic. Alege pentru pometi Pudra Luminoasa Mozaic de la Melkior si asigura-te ca sprancenele tale arata perfect. Este un machiaj care are nevoie de putin contrast, asa ca iti recomandam sa aplici 2-3 straturi de mascara sau sa optezi pentru gene false.

Life in graphic is fantastic

Pentru o abordare mult mai ,,subversiva’’ a look-ului de Revelion, alege un machiaj grafic intr-o culoare foarte puternica, care sa nu mai lase loc de interpretari. Ai nevoie de un creion de ochi khol in nuanta dorita si de multa inspiratie. Uita tot ceea ce stiai despre machiaj, creeaza linii cat mai deosebite, care sa nu aiba neaparat o logica. Opteaza pentru un par studiat dezordonat pentru a sustine revolutia din privire.

Drama queen

Daca ai o tinuta simpla pe care doresti sa o scoti din anonimat, alege un machiaj care sa directioneze atentia celor din jur catre chipul tau. Alege produse cosmetice in nuante visinii. Aplica fardul pe intreaga pleoapa si pana sus pe arcada si foloseste doar putin iluminator in colturile interioare ale ochilor. Pastreaza aceeasi linie cromatica pentru pometi si buze. Fiind un machiaj monocromatic, asigura-te ca genele tale sunt telescopice, iar sprancenele arata impecabil.