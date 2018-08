Mădălina, omul din spatele Asociației Dalia

Dacă ești din Arad este aproape imposibil să nu fi auzit măcar în treacăt despre Asociația Dalia. Cazuri umanitare, cazuri speciale ale unor copii care au nevoie acum mai mult decât oricând de ajutor, și un nume: Asociația Dalia. Dar cine stă în spatele unei asociații care a reușit să aducă zâmbete și fericire pentru zeci de familii? Ei bine, este Mădălina Ioana Cimpoieș. O arădeancă de 33 de ani, care alături de soțul ei, Paul, au decis în urmă cu cinci ani să vină în sprijinul familiilor greu-încercate.

Omul și Asociația

„Dacă ar fi să mă întrebi cine este Mădălina Cimpoieș, aș putea să spun atât: un om simplu. Sunt un om binecuvântat de Dumnezeu, care împreună cu alți oameni, dorește la rândul ei să ajute. Asociația Dalia este forma organizată și legală prin care putem face acest lucru”, ne-a mărturisit Mădălina.

Despre începuturile Asociației Dalia, Mădălina a punctat că „Dalia, este numele fetiței noastre. Ideea acestui proiect i-a venit soțului meu, Paul, în decembrie 2013, pe holurile Spitalului Matern Bega din Timișoara. Cu mari emoții aștepta vești despre mine și fetița noastră, care se năștea prematur. Deși a venit pe lume mult mai devreme decât trebuia, Dalia a fost perfect sănătoasă. Pentru acest lucru îi mulțumim lui Dumnezeu și am decis să ne implicăm în ajutorarea copiilor care trec prin greutăți, în special a celor cu probleme de sănătate care provin din familii cu venituri financiare limitate”.

Implicare socială

Asociația Dalia are cinci membri fondatori: Anamaria Barboi, Carmen Oprea, Corina Filip, Paul Cimpoieș și Mădălina Cimpoieș, iar până în prezent s-a implicat în peste 80 de proiecte, majoritatea dintre acestea fiind cazuri de copii bolnavi. „Ne-am implicat și în comunitatea locală. Am donat aparatură medicală spitalelor de copii din Arad și Timișoara, am renovat parțial Spitalul Clinic Județean de Pediatrie II Arad. În colaborare cu medici specialiști am organizat două campanii pentru promovarea alăptării și a îngrijirii corecte a nou-născutului, la seminar participând peste 150 de mame. Ne-am implicat și în campanii de binefacere, oferind ajutoare materiale celor nevoiași. Anul acesta, în primăvară, împreună cu firma Webasto România, am avut un proiect prin care am achiziționat toată aparatura electrocasnică necesară pentru 4 case de copii de tip familial din județul Arad”, spune Mădălina.

Mădălina, Paul și ceilalți membri fondatori ai asociației, au fost sprijiniți în acțiunile lor de foarte mulți OAMENI: „Oameni plini de compasiune, care conștientizează că «a ajuta» este o îndatorire a lor. Pitagora spunea că «omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil». Există foarte mulți oameni plini de dorința de a face bine, trebuie doar puși împreună. Am întâlnit multe persoane care fac bine pentru că așa simt, nu pentru că așteaptă ceva în schimb”.

De la bucurie la tristețe

Din păcate, însă, în lupta lor cei din Asociația Dalia nu au întotdeauna succes, iar acele momente de tristețe își fac loc în viața unor oameni care luptă pentru alții. „Suntem conștienți că suntem limitați financiar, dar important pentru noi este să știm că am făcut ceva pentru a ajuta acești copilași. Există un timp pentru bucurie și unul pentru tristețe … noi, în asociație, le trăim pe rând, caz cu caz”, ne-a mai mărturisit arădeanca.

Arădenii care doresc să se implice alături de cei din Asociația Dalia o pot face pe pagina de socializare – Facebook, acolo unde există un grup cu numele asociației. Grupul este locul unde cei implicați anunță proiectele în desfășurare. „Ne-am propus ca, în fiecare an, să creștem numărul de cazuri în care să ne implicăm și să ajutăm cât mai mulți copii. Pentru ca acest lucru să devină posibil, ajutorul celor din jur este indispensabil. Vă asigurăm ca banii donați în conturile Asociației Dalia vor fi directionați nemijlocit spre fiecare caz în parte, activitatea celor implicați în asociație nefiind retribuită. Pe lângă donații, persoanele juridice pot redirecționa 20% din impozitul pe profit datorat statului, iar persoanele fizice, 2% din impozitul pe venit, prin completarea formularului 230”, a mai menționat Mădălina Cimpoieș.

Conturile Asociației Dalia, deschise la Banca Transilvania sunt: RO52 BTRL RONCRT0291536101 ; RO02 BTRL EURCRT0291536101

Viață trăită pe trei paliere

Mădălina are doi copii, David – 6 ani și Dalia – 4 ani jumătate și așa după cum spune chiar ea „în primul rând sunt mamă”. Apoi, Mădălina este directorul unui hotel din Arad, iar mai apoi își dedică timpul Asociației umanitare: „Deși pentru unii poate prea mult, vă spun că a face bine nu necesită foarte multă muncă. Este importantă voința, dorința de a ajuta, de a empatiza cu nevoia unui copilaș bolnav”.