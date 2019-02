Madonna confirmă colaborarea cu vedeta latino Maluma

Cântăreața, în vârstă de 60 de ani, i s-a alăturat muzicianului columbian care a mai lucrat în trecut cu Shakira și Ricky Martin pentru a lucra la o nouă piesă.

Madonna a publicat imagini din studio pe Instagram și a comentat ”Pregătim niște Fuego (foc) aici”. Iar Maluma a scris pe profilul său ”Ms. Crazy & Mr. Safe” (Dna.Nebunie& Dl.Siguranță”).

Cântărețul a și propus un nume, mai mult sau mai puțin serios pentru colaborarea lor, ”MA DU MA”.

Cel de-al 14-le album de studio al Madonnei se anunță cel mai variat de până acum, cântăreața anunțând deja că are de gând să înregistreze un nou material cu Orquestra Batukadeiras, o orchestră exclusiv feminină din Portugalia.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi “Queen of Pop (regina muzicii pop)”, Madonna este şi cel mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Cel de-al 14-lea album de studio al Madonnei va fi lansat spre sfârșitul acestui an și va fi promovat printr-un turneu, primul, după trei ani de pauză.

În vârstă de 25 de ani, Juan Luis Londoño Arias, pe numele său de scenă Maluma, este cântăreț și compozitor. Maluma și-a lansat primul album de studio, “Magia”, în 2012. Videoclipul single-ului “Obsesión” de pe acest album a înregistrat 184 de milioane de vizualizări pe platforma YouTube. Cel de-al doilea album, “Pretty Boy, Dirty Boy”, a fost lansat la sfârșitul lui 2015 și conține elemente de reggaeton, pop și urban music. Single-urile “Borró Cassette”, “El Perdedor” și “Sin Contrato” au intrat în Top 10 Billboard Hot Latin Songs. De-a lungul carierei a primit mai multe nominalizări la premii importante, printre care MTV Europe Music Award, precum și Billboard Music Awards. A câștigat un trofeu Latin Grammy în 2018, pentru albumul său F.A.M.E. și a fost premiat la premiile Latin American Music în 2015, 2017 și 2018.

Sursa: Mediafax