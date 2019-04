Madonna, la Eurovision 2019

Live Nation Israel a confirmat recitalul Madonnei, care va consta „în două cântece, inclusiv unul de pe viitorul ei album”. Presa britanică a scris că Madonna va primi pentru recitalul său un onorariu de 1 milion de dolari.

Madonna, în vârstă de 60 de ani, este şi cel mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume.

Sub sloganul „Dare to dream”, Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai. Aceasta este pentru a treia oară când Israelul este gazdă a competiţiei muzicale.

Sursa: Mediafax