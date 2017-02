Maestrul Sabin Păutza își aniversează ziua la Arad

Este vorba despre maestrul Sabin Păutza, un om de cultură cu o carte de vizită impresionantă. Născut în 8 februarie 1943, compozitor, dirijor și profesor, Sabin Păutza a absolvit în anul 1965 Conservatorul de muzică „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, sub îndrumarea unor profesori de prestigiu precum Marţian Negrea, Tudor Ciortea, Ion Dumitrescu, Dumitru D. Botez, Marin Constantin, Emilia Comişel, Ştefan Niculescu şi Aurel Stroe. De atunci, cariera sa a înregistrat un parcurs ascendent, extraordinar, impunându-se, în timp, drept una dintre figurile centrale ale culturii românești contemporane.

S-a specializat în compoziţie şi dirijat la Accademia Chigiana din Siena (Italia); între 1966 şi 1984 a predat armonie, dirijat şi orchestraţie la Conservatorul „George Enescu”, fiind în acelaşi timp dirijor al formaţiilor simfonice şi corale ale institutului. Cu aceste ansambluri a concertat în ţară şi peste hotare („Bydgoszcz International Festival”, „Internationales Jugendfestspieltreffen Bauyreuth”). Din anul 1984 se stabileşte în Statele Unite ale Americii unde câştigă prin concurs poziţiile de director artistic şi dirijor principal al celei mai vechi orchestre din New Jersey, Plainfield Symphony, unde lucrează şi în prezent. Dirijează frecvent în Europa, SUA şi Australia şi este invitat deseori să predea cursuri de măiestrie la diferite universităţi americane şi europene ca Atlan Institute din New York, N.Y. University sau Universitatea Emanuel.

Districţii naţionale şi internaţionale

Cariera sa cuprinde și numeroase premii şi distincţii româneşti şi internaţionale, printre care premiul „George Enescu” al Academiei Române, premiul Uniunii Compozitorilor din România, Marele Premiu al Televiziunii Române, premiul „Rudolph Nissim” al ASCAP şi, cel mai recent, Marele Premiu „Doctor Martin Luther King Jr.”.

Activitatea sa internaţională de dirijor şi compozitor i-a adus titlul onorific de Doctor în Muzică decernat de London Institute for Applied Research, titlul de „Doctor Suma Cum Laudae” acordat de Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj – Napoca precum şi titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Plainfield. Sabin Păutza a dirijat în cele mai renumite săli de concert din Statele Unite, Europa şi Australia (Carnegie Hall din New York, Santa Cecilia din Roma, Philharmonic Hall din Sydney ș.a). Numele său figurează alături de cei mai mari muzicieni ai lumii în Who’s Who in Music publicat la Cambridge (ediţiile 1980 – 1984 – 1992 – 1996 – 2000) şi în volumul „2000 de Americani Notabili” publicat de American Biographical Institute.

Onoarea

Prezența maestrului Păutza la pupitrul dirijoral al Filarmonicii de Stat Arad reprezintă, ca de fiecare dată, o onoare și o provocare. Nu ne rămâne decât să îi urăm un sincer La mulți ani și să ne bucurăm împreună de concertul pe care îl va conduce joi, 9 februarie, începând cu ora 19,00, la Cercul Militar, cu un program extraordinar – lucrări de Piotr Ilici Ceaikovski și Modest Petrovici Musorgsky.