Mai mult decât nimic!

La capătul unui joc în care ambele echipe au avut şansa obţinerii celor trei puncte, tehnicianul cermeienilor, Radu Anca a tras concluziile: „Reprizele au fost împărțite, una slabă din partea noastră în primele 45 de minute, după care am revenit în cea de-a doua, când am fost mai proaspeți. Sunt nemulțumit, fiindcă au fost destule situații în care am pierdut prea ușor mingea. Ne-a lipsit Varga, omul care știe să ne mobilizeze la mijlocul terenului, mai ales dacă luăm gol. E antrenorul din teren, cu el am fi arătat altfel. Sperăm ca săptămâna viitoare să arătăm un uşor progres. Trebuie să ținem cont și de adversar, unul bun, arțăgos, multe echipe vor pierde puncte aici. Consider remiza echitabilă”.