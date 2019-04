Mai mulți bani pentru Centrul Municipal de Cultură

Bugetul pe 2019 al municipiului a venit cu sume diferite față de anul trecut pentru evenimentele și acțiunile culturale. Teatrul a primit cu cinci mii de lei mai mult, iar Centrul Municipal de Cultură (CMC) cu 2,8 milioane de lei. Filarmonica de Stat Arad, însă, a rămas cu aceeași sumă pentru acțiunile culturale din 2019: 650 de mii de lei. Singurele modificări financiare la Filarmonică au fost între evenimente. Astfel, Open Air 2019 a primit cu 10 mii de lei mai mult față de 2018, în timp ce EC-Opera Arad 2019 și Festivalul Toamna Muzicală Arădeană au pierdut câte 20 de mii.

Nici la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” situația nu este cu mult mai roz, instituția primind cu cinci mii de lei mai mult decât în 2018, ajungând astfel la 1,6 milioane de lei pentru 6 evenimente și acțiuni culturale. Este vorba despre Festivalul Internațional de Teatru Nou, care a primit cu 20 de mii de lei mai mult decât anul trecut, Euromarionete, care a pierdut zece mii, Festivalul Internațional de Teatru Clasic, la care s-au adăugat 20 de mii, Proiectul Teatru Multilingv, care a pierdut zece mii, respectiv participarea la festivaluri internaționale și participarea la festivaluri și turnee naționale, acțiuni la care s-au adăugat câte 20 de mii de lei.

Mai mulți bani pentru flori

Cele mai mari modificări au survenit, însă, în lista de finanțări acordate Centrului Municipal de Cultură Arad. Aceștia au primit, în 2019, cu 2,8 milioane de lei mai mult decât în 2018, cu toate că numărul acțiunilor și evenimentelor culturale a scăzut cu cinci față de anul precedent. Printre evenimentele care au primit alocări bugetare mai mari se află Festivalul florilor – FlorAR, care are cu 310 mii de lei mai mult, „Primăvara în Arad” (Târgul de Primăvară etc.), cu un plus de 350 de mii de lei, Zilele Aradului, cu 550 de mii mai mult decât anul trecut și Simfonia florilor de toamnă, cu 150 de mii mai mult. Nici Festivalul arădean al berii nu a fost uitat, primind cu 180 de mii de lei mai mult, în timp ce Festivalul vinului a fost „îmbogățit” cu o sută de mii, iar Ziua națională a României cu tot atâția bani.

Acțiuni „de tineret”

La partea de acțiuni educative și tineret, cele mai mari creșteri de buget au fost la „October Bier Fest”, care are cu o sută de mii de lei mai mult, respectiv 1 iunie-Ziua Copilului, care a primit cu 50 de mii de lei mai mult. La „Acțiuni cultural-științifice”, festivalul de Științe Umaniste a primit cei mai mulți bani în plus – 80 de mii de lei, urmat de Târgul de carte în aer liber – 50 de mii de lei în plus față de 2018.

Cât despre acțiunile culturale ce se desfășoară pe întregul parcurs al anului, cele mai mari creșteri de alocări bugetare au fost înregistrate de „Manifestări culturale și sărbători ale minorității maghiare – de la 300 la 480 de mii de lei, „Festivaluri, spectacole și concerte în aer liber” – de la 120 la 330 de mii de lei, respectiv participarea Aradului la evenimente culturale internaționale – de la 30 la 100 de mii.

La același nivel

Multe dintre evenimentele cuprinse în „Programul cultural general al Centrului Municipal de Cultură Arad pe anul 2019” au rămas la același nivel de finanțare ca anul trecut. Printre acestea, Festivalul de Film Documentar fARAD, Festivalul AmiFran, Ziua Olimpicilor Arădeni, Gala Sănătății, Festivalul de Literatură Discuția Secretă, precum și toate acțiunile sportive.