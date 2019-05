Malul Mureșului, schimbat la față de Ministerul Apelor?

ARAD. Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, a venit miercuri, 15 mai, într-o vizită de lucru în Arad pentru a inspecta mai multe lucrări pe care ministerul condus de oficial le desfășoară. Vizita de lucru, rezultat al invitației parlamentarilor PSD de Arad, a fost una ce a cuprins mai multe obiective, o ședință de lucru la Instituția Prefectului, dar și o conferință de presă. Cu această ocazie, ministrul a făcut public faptul că unul dintre cele mai importante proiecte pe care le desfășoară ministerul în Arad se numește „ForMureș, îmbunătățirea managementului riscului la inundații pe râul Mureș în zona transfrontalieră”, și este un proiect complex destinat măririi gradului de protecţie împotriva inundațiilor. În cadrul acestui proiect se are în vedere reabilitatea malului Mureșului pe o lungime de 2,4 kilometri, urmând ca în urma investițiilor o parte a malului să fie placat cu cărămidă dar și panouri de sticlă.

„Este un proiect atât de util pentru arădeni, în intravilanul municipiului Arad. Reabilitarea se va face pe o soluţie care să îmbine utilitatea lucrării hidrotehnice cu partea care trebuie să atragă cetăţenii din această zonă”, a declarat Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş. Pe lângă acest obiectiv, ministrul Deneș a mai vizitat și lucrările hidrotehnice „Refacere și protecție dig mal drept Păuliș Sâmbăteni – km 0+000 – 0+100”, precum și investițiile din zona Brazii – Bazinul Hidrografic Crișuri.

Conform ministrului, finanţarea lucrărilor privind refacerea malului Mureșului din intravilanul municipiului are loc în cadrul unui proiect transfrontalier România-Ungaria, fondurile europene primite fiind în sumă de 2,7 milioane de euro. Lucrările ar urma să înceapă în acest an, iar recepţia este programată pentru septembrie 2020.

De asemenea, ministrul Deneș a anunțat că în total sunt bugetate proiecte, pentru anul în curs, în valoare de 40,6 milioane lei, din care pe domeniul gospodăririi apelor 25,3 milioane lei, iar pentru păduri, 15,3 milioane lei.

În ceea ce privește poluarea din zonele cursurilor de apă, ministrul Ioan Deneș a declarat, în cadrul întâlnirii de lucru de la Instituția Prefectului Județului Arad, că autoritățile au termen până pe 10 iunie ca să curețe albiile cursurilor de apă care trec prin localităţi, afectate în special de peturi şi deşeuri din gospodării, el adăugând că şi Garda de Mediu „trebuie să-şi intre în atribuţii”.

„Anul trecut, am avut o acţiune de voluntariat în care am vrut să dăm un semnal foarte clar că toate PET-urile şi toate gunoaiele aruncate pe malul cursurilor de apă la final, din acele zone de pâraie, ajung în râuri şi mai departe în acumulări. Sigur, există legislaţie în vigoare (…) prin care se pot da amenzi autorităţilor publice locale care nu respectă partea de colectare a acestor deşeuri. Până în data de 10 iunie, am solicitat, printr-o adresă trimisă de administraţiile bazinale către autorităţile publice locale, să facă acţiuni de ecologizare a cursurilor de apă care trec pe raza localităţilor lor, acele pâraie necadastrate”, a declarat, la Arad, ministrul Apelor şi Pădurilor.