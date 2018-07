Manea a decis meciul cu Szeged

UTA continuă seria meciurilor de verificare, azi venind rândul celor de la Szeged să fie adversari. Desfășurată la mai puțin de 48 de ore distanță de meciul de la Debrecen, partida din Sânicolau Mic nu a excelat, fiind una mai degrabă ternă, în care Ionuț Popa a folosit și jucători ce au evoluat mai puțin până acum. Unul din ei a fost Enescu, acesta „bifând” primele minute în tricoul UTA-ei.

Penalty (ratat) și gol

Arădenii au avut posibilitatea de a deschide scorul după jumătate de oră, atunci când Stahl a fost faultat în careu, în David Popa a șutat în transversală de la punctul cu var, mingea trecând apoi peste poartă. Au avut și oaspeții două ocazii, dar s-a intrat la cabine cu scor alb.

În partea secundă, UTA a avut mai mult inițiativa, iar răsplata a venit în min. 79, când Suslak a trimis în careu din lovitură liberă, Manea a preluat mingea de lângă un adversar, apoi a lobat-o peste portar, de la opt metri și era 1-0. Pop putea face 2-0, dar l-a țintit pe goal-keeperul advers, iar pe final, oaspeții au ratat egalarea, Hegedus trimițând puțin pe lângă poartă o minge primită cadou de la utiști.

Echipă obosită

La finalul partidei, antrenorul echipei UTA, Ionuț Popa a declarat: „Am avut în teren o echipă obosită, după meciul de sâmbără seară, de la Debrecen, care ne-a întins destul de mult. Mi-a plăcut Enescu, nu mai are nevoie de prezentare, în schimb Petriș nu m-a mulțumit, mai are două meciuri la dispoziție să mă convingă. Dintre jucătorii care nu au contract cu noi, mi-a plăcut Coulibaly, care – dacă se pregătește bine – poate fi chiar titular la noi. Sper ca la meciul de joi, de la Bekescsaba, să am la dispoziție toți jucătorii, plus încă vreo doi noi. Sper să rezolvăm săptămâna aceasta și problema portarilor, aș mai vrea doi”.

Ei au jucat

UTA i-a avut în teren pe următorii: UTA: Bodea (Zamfir) – Costin (R. Iuga), Manea (Gall), Benga, Copaci (Suslak) – Oprea (Coulibaly), Enescu (Opriș) – Stahl (Prună), Petriș (Janos), Petra (Matei) – D. Popa.