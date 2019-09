Marbo Blue House, sprijinul tău în educația copilului!

Cursurile de dezvoltare personală sunt împărțite pe grupe de vârstă si au ca obiective principale dezvoltarea abilităților emoționale, de comunicare, de relaționare si a celor de lucru în echipă. Atelierele acestui curs îmbunătățesc acumulările realizate in mediul familial și educațional, deoarece dezvoltă și amplifică capacitățile emoționale, relaționale și cognitive. Vineri, 6 septembrie, încep cursurile de dezvoltare personală pentru copii după următorul program: grupa 2-4 ani orele 17.00-17.40, grupa 4-7 ani orele 17.50-18.50, grupa 8-11 ani orele 19.00-20.00.

Pe partea de IT, oferta Marbo Blue House cuprinde cursuri de Robotică și Programare, precum și cursuri de inițiere in folosirea PC si Microsoft Office. In cadrul atelierelor de Robotică și Programare, predarea se bazează pe conceptul educațional STEM (Science, Technology, Engineering şi Mathematics), o abordare multidisciplinară practică, unde disciplinele sunt integrate într-un concept de învățare coerentă bazată pe aplicații din lumea reală. Făcând ce le place mai mult, să se joace, copiii învață să construiască și să programeze diferite modele cu ajutorul seturilor EDISON, bazate pe limbajul de programare Scratch. Aceste cursuri se adresează copiilor cu vârsta intre 8- 13 ani si vor începe in 17 septembrie.

De asemenea, in luna septembrie vor începe si cursurile pentru copiii care vor să utilizeze calculatorul în scop educațional, prin cursurile de inițiere PC si Microsoft Office ( Word, Excel și Power Point). Marbo Blue House dispune de calculatoare de ultimă generație, cu licența Windows 10 si Microsoft Office 2019.

Marbo Blue House vine si în sprijinul părinților care își doresc o alimentație sănătoasă pentru copiii lor, prin atelierele și cursurile de educație nutrițională adresate copiilor. Aceștia vor învăța să-și modifice obiceiurile alimentare nepotrivite, să-și construiască «farfuria sănătoasă», să-și formeze un stil de viață echilibrat. În a doua parte a lunii septembrie, în cadrul atelierului «Pachețelul sănătos», copiii vor descoperi ce ar trebui acesta să conțină pentru a fi sănătos, gustos și sățios.

„Învățăm să vorbim!” este un modul de inițiere și dezvoltare a personalității copilului prin joc, atelierele constând în exerciții de imaginație și concentrare, impostație vocală, dicție, copiii dezvoltându-și astfel memoria si vocabularul, precum si capacitatea de a se concentra si a asculta activ.

Pentru copiii pasionați de fotografie, Marbo Blue House a pregătit cursul “Fotografia pentru copii – cum să folosim inteligent camera telefonului”. Copiii vor învăța date tehnice, dar si despre editarea și organizarea imaginilor.

Pentru cei atrași de muzică, cursul „Haideți în minunata lume a muzicii!”, are ca scop dezvoltarea simtului ritmic și a auzului muzical al copiilor.

Copiii pasionați de desen pot participa la cursul „Ilustrarea poveștii tale”, format din 4 ateliere de grafică, familiarizându-se cu diferite tehnici grafice.

Pe viitor, Marbo Blue House își propune să organizeze și alt gen de cursuri, precum Măsuri de siguranță adresate copiilor de 3-6 ani, ateliere de Origami, cursuri de limbi străine.

Sediul Marbo Blue House este accesibil, fiind situat in centrul orașului pe strada Ștefan Cicio Pop, nr 12-14, interfon nr 3, în curte. Mai multe detalii găsiți pe pagina de Facebook „Marbo Blue House” sau la telefon 0743643605, Alina Ciurdariu.