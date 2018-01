Ionița Maria Ofrim şi provocarea INM

Arădeanca Ionița Maria Ofrim a fost admisă la Institutul Național al Magistraturii (INM) cu media 7.91, ocupând locul 115 din 200 – în urma clasării pe medii a candidaților. „După finalizarea concursului de admitere, mă situez pe poziția 115 din 200, obținând 70 de puncte la proba teoretică, 79 la proba raționamentului logic și 98.4 puncte la proba interviului, rezultând astfel o medie de 7.91, a precizat Ionița Maria Ofrim. La fel ca și colegii săi – Sanda Ileana Pelea, Răzvan Farcașiu și Anca Maria Ciuma – Maria este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Liceul l-a făcut la Arad, la Colegiul Național Pedagogic „Dimitrie Ținchindeal”, profilul educator-învățător.

INM, o decizie deloc facilă

Maria ne-a spus că abia spre sfârșitul facultății a hotărât să se îndrepte spre INM și spre profesia de judecător și că luarea acestei decizii nu a fost facilă. „Nu am avut această idee în momentul în care am decis să urmez cursurile Facultății de Drept, ci am decis să mă îndrept spre această profesie abia la sfârșitul anilor de studiu. Nu a fost deloc facilă luarea acestei decizii, am făcut o analiză interioară aprofundată pentru a realiza dacă într-adevăr mi s-ar potrivi, luând în considerare atât concursul dificil care trebuie promovat pentru a urma cursurile Institutului Național al Magistraturii, precum și implicațiile statutului de magistrat”.

Influențe

Cine i-a influențat decizia de a se îndrepta spre INM? Maria povestește că stagiile de practică efectuate în timpul facultății au jucat un rol important, în cadrul acestora înțelegând mai bine rolul „jucat” de fiecare profesie juridică în realizarea actului de justiție. „Un rol hotărâtor în luarea deciziei au avut-o stagiile de practică efectuate în timpul facultății, la Societatea Civilă de Avocați <<Stegăroiu și Asociații>>, la Societatea Civilă de Avocați <<Giurgea Ghidra și Asociații>>, la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism-Serviciul Teritorial Cluj și la Judecătoria Cluj-Napoca. Aceste stagii de practică m-au ajutat să înțeleg mai bine rolul pe care fiecare profesie juridică îl are la realizarea actului de justiție și mi-au oferit ocazia să observ care dintre aceste profesii îmi valorifică mai bine aptitudinile și trăsăturile de personalitate, care ar fi profesia care mi-ar oferi ocazia să contribui cât mai mult.

Întrebarea legată de motivația mea de a deveni judecător a apărut și în cadrul probei interviului. Deși nu eram hotărâtă încă de la început că aceasta va fi decizia mea, am ales să cunosc îndeaproape provocările fiecărei profesii, prin implicarea în stagii de practică. Fiind deseori în sala de ședinţă a instanței, am observat că mă transpun cu ușurință în postura judecătorului, întrucât prefer să ascult argumentele aduse de ambele părți și să analizez speța din perspectiva normelor legale incidente, mai degrabă decât să mă situez de o parte sau de alta a <<duelului juridic>>. De asemenea, mă consider o persoană echilibrată, modestă și onestă, calități care ar trebui să se regăsească și în profilul unui magistrat”, ne-a mărturisit Maria.

Provocarea INM

Complex, solicitant și o adevărată provocare – descrie viitorul magistrat concursul de admitere la INM. Ionița Maria Ofrim a povestit că a așteptat cu nerăbdare rezultatele concursului. „Pe lângă bagajul de cunoștințe care este necesar pentru prima probă, celelalte probe evaluează atât raționamentul logic, precum și alte aspecte legate de personalitatea, calitățile și motivația candidatului. Consider că acest examen a fost dificil și din perspectiva întinderii în timp a tuturor probelor și formalităților ulterioare, timp în care am așteptat cu nerăbdare rezultatele, fiind în mod constant sub presiune”, a spus Maria. Aceasta a mai precizat că „privind înapoi, observ că la baza reușitei mele a stat pregătirea temeinică efectuată în timpul anilor de studiu, sub îndrumarea cadrelor didactice care au reușit să ne transmită nu doar cunoștințe, ci și valori care vor sta la temelia carierei mele în domeniul juridic. De asemenea, evoluția mea, pornind de la Școala Generală din Secusigiu, continuând cu Colegiul Național Pedagogic <<Dimitrie Țichindeal>> și mai apoi cu Facultatea de Drept din cadrul UBB nu ar fi fost posibilă fără ajutorului lui Dumnezeu, fără nenumăratele sacrificii realizate de către părinții mei, cărora le datorez fiecare reușită”.

Lectură și activități de voluntariat

Deși în ultimii ani Maria a pus pe primul loc tratatele și cărțile de drept, ea își face timp și pentru principalul ei hobby: lectura. „Nu pot să aleg un autor preferat, m-au impresionat mai mulți autori de-a lungul anilor, dintre care amintesc: Charles Dickens, Lev Tolstoi, Ana Blandiana. Ultima carte citită a fost <<Plânsul lui Nietzsche>>, scrisă de Irvin D. Yalom. În timpul liber aleg să mă implic în activități de voluntariat, hobby pe care îl am încă din perioada adolescenței, când eram implicată în diverse activități în cadrul Consiliului Local al Tinerilor Arad, Fundaţiei Pro Prietenia Arad, Centrului Judeţean de Voluntariat Arad, având ocazia de a fi implicată în diverse acțiuni caritabile, ecologice, de conștientizare și prevenire a consumului de droguri printre liceeni. În timpul petrecut în Cluj-Napoca, am făcut parte din ELSA Cluj-Napoca – Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept, unde am organizat diverse activități pentru a obține locuri de practică pentru colegii mei de facultate”, a povestit Maria despre ea.