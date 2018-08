Marii artiști ai țării caută tinere talente în Arad, pentru a crea împreună melodia orașului

Cu ocazia taberei de muzică, organizatorii invită copiii talentați să învețe de la câțiva dintre cei mai mari profesioniști români din domeniul muzicii, care sunt primii pași în realizarea unei melodii, cum își pot găsi cel mai ușor inspirația, ce se întâmplă cu o melodie odată ce ea a fost realizată. De asemenea, vor descoperi care sunt primii pași pentru a ajunge cunoscuți în showbiz.

Copiii din Arad vor lucra, în cadrul taberei de muzică, la realizarea melodiei orașului, care va fi lansată la finalul acestei săptămâni de organizatorii evenimentului, Neverland Place, agenția care semnează și campania Autoportret, lansată vineri, tot la Arad. Aceasta a implicat amplasarea a 50 de oglinzi în puncte cheie ale orașului și își propune să încurajeze trecătorii să își întoarcă privirea spre valorile orașului, dar și să redescopere bucuria de a aparține acestuia.

„Orice oraș este ca o poezie. Are ritmul lui. Dacă am putea transcrie în versuri tot ce vedem? Și dacă ce vedem noi are și o melodie? Aradul are un vibe pe care l-am văzut doar în poze. Acum vreau să îl descopăr aici, cu tinerii din tabăra de muzică” detaliază Loredana Căvășdan, coach vocal la Vocea României și Vocea României Junior.

„Muzica unește mai mult decât orice altă formă de artă pe care o avem disponibilă acum. Și muzica nu are niciun fel de graniță. Aceasta este lecția pe care vreau să o dau mai departe copiilor din tabăra de muzică”, punctează Vanotek, producător muzical și DJ român cunoscut la nivel internațional, a obținut locul 2 al Selecției Naționale Eurovision din 2016, cu „My heart is gone”, melodie nominalizată la MTV Europe Music Awards pentru categoria „Best Romanian Act”.

„Mi-ar fi plăcut ca atunci când eram adolescent, cineva din stuff-ul artistului meu preferat să fie în oraș și să-mi povestească ce-i în spatele unei melodii. Să-mi spună cum fac să-mi duc pasiunea mai departe. Eu am reușit fiind autodidact. De aceea, vreau să dau mai departe din energie și bucuria mea pentru muzică”, Marius Mirică, producător muzical la Narcotic Sound, care a semnat producții precum „Suena”, „Hope”, „Mamasita”, „Danca Bonito” și „Poesia de Amor”. De asemenea, brandul a compus pentru artiști precum 3rei Sud Est, Delia, Anna Lesko, Like Chocolate, Impact sau Matteo.

„Partea cea mai faină din muzică este că poți oricând să descoperi următorul vocalist sau instrumentist care să dea peste cap orice top muzical. Iar cei de la Neverland Place m-au convins să îl cunosc sau s-o cunosc, lucrând cu tinerii din orașele din afara Bucureștiului. Iar până acum, am găsit pasiune și energie cât să mă gândesc care dintre ei va fi curajosul care merge mai departe într-o carieră muzicală”, Virgil Dulceanu, producător muzical, cunoscut pentru faptul că a compus muzică pentru una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite trupe din România, HiQ, în cadrul căreia a fost și pianist.

„O pasiune cultivată în timp poate deveni o meserie. De aceea sunt trainer în tabăra de muzică a Neverland Place, pentru că pasiunea și îndrumarea pe care eu am primit-o la timpul potrivit mi-a adus portofoliul de astăzi. Și mai mult decât atât, vreau să arăt că se poate”, George Nemeznic, inginer de sunet care are în portofoliu numeroase colaborări cu artiști precum Bere Gratis, Baba Novak și HiQ.