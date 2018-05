Marin Lupaș: „Sper că Parcul de la Tricoul Roșu nu a fost o fumigenă politică”

„În trecut am propus locații ce aparțin Statului pentru a amenaja parcuri. Primăria nu a dorit să audă de așa ceva și s-a împotrivit. Folosindu-se de Monumentul Unirii, în septembrie 2016 a fost propusă achiziționarea unui teren privat pentru a face un parc, e drept că în prelungirea altei zone verzi deja existente. Eu nu m-am împotrivit, am fost constructiv în acest sens. Chiar am propus atunci să fie trecută ideea în Strategia Verde. Am cerut însă asigurări că nu ne trezim cu magazine sau supermarket-uri în acel spațiu; mi s-a răspuns că la momentul votării PUZ-ului putem dezbate acest lucru, dar până atunci e nevoie să facem o comisie pentru a negocia terenul, a-l trece în administrarea municipiului și așa mai departe. Nu m-am eschivat și m-am implicat, acceptând să fiu membru în acea comisie. De atunci a trecut mai bine de 1 an”, spune consilierul independent.

Acesta susține că transparența invocată atunci când din comisie au fost invitați să facă parte și opozanți ai primarului a fost de fapt de fațadă, pentru că cei din administrație nu fac demersurile în mod transparent. „Nu s-a mai întâmplat nimic de mult timp. Secretariatul comisiei ne spune că s-a abordat proprietarul terenului, până și presa a aflat un preț cerut pe spațiul de acolo, apoi trebuia să vină un evaluator pentru a documenta o contra-ofertă. Nici până la acest moment nu este publică evaluarea și nici ce s-a făcut în tot timpul scurs de atunci! Transparența pe care o trâmbița primarul a fost, din păcate, doar de fațadă. Arădenii au pierdut prea mulți ani cu planurile fanteziste ale primarului. Propunând monumente și clădiri ca în restul Europei de 16 ani de zile și nerealizând, de fapt, nimic din toate acestea, chiar dacă a avut deplină putere de decizie în Consiliul Local, domnul Falcă nu a făcut decât să manipuleze de fiecare dată pentru a câștiga alegeri. Sper că Parcul de la Tricoul Roșu nu a fost o altă fumigenă politică a acestuia, spusă într-un moment de sete după voturi”, concluzionează consilierul Lupaș.