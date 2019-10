Marius Copil îl va înfrunta pe Andy Murray în sferturi, la Antwerp

Arădeanul Marius Copil, locul 92 ATP, îl va înfrunta, vineri, în sferturile de finală ale turneului de 250 de puncte de la Antwerp pe fostul lider ATP Andy Murray, partida fiind programată în jurul orei 19.30, ora României.

Andy Murray a ajuns pentru a doua oară în trei săptămâni în sferturile de finală ale unui turneu ATP, după ce l-a învins pe uruguayanul Pablo Cuevas, scor 6-4, 6-3. “M-am simțit un pic mai bine. Am servit bine pe tot parcursul meciului și atunci când am avut raliuri de pe fundul liniei, am lovit mingea curat, ceea ce a fost bine pentru mine. Din punct de vedere fizic, o să ajung și la forma dorită. Îmi ia câteodată mai mult să mă încălzesc în meciuri și să mă simt bine cu mișcările mele. Dar a fost o zi bună”, a declarat Andy Murray, pentru ATPTour.com.

În sferturile de finală ale turneului de la Antwerp, scoțianul îl va întâlni pe Marius Copil, pe care l-a învins în precedentele două meciuri. Arădeanul a ajucat anul trecut finala la Basel, fiind învins de Roger Federer.

Marius Copil, locul 92 ATP, venit din calificări, s-a calificat în sferturi după ce a trecut de argentinianul Diego Schwartzman, locul 15 ATP, scor 6-4, 5-7, 7-6 (7). “Îl știu un pic. A avut niște meciuri bune săptămâna asta. Joacă bine pe această suprafață, așa că trebuie și eu să mă pregătesc. Servește foarte bine așa că trebuie să returnez bine”, a declarat Murray.

Meciul este programat să înceapă vineri, la ora 19.30, ora României.

SURSA: MEDIAFAX